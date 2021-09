Stasera in tv, 12 settembre, su Canale5 torna Scherzi a Parte: tra le vittime Manuela Arcuri e Gianfranco Vissani

12 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi domenica 12 settembre 2021, torna su Canale5 il programma cult Scherzi a Parte, arrivato alla sua quindicesima edizione dopo tre anni di stop. La novità è nella conduzione affidata a Enrico Papi. "Sono emozionato di tornare a Mediaset dopo qualche anno, ma allo stesso tempo consapevole di sentirmi professionalmente più maturo dopo l’esperienza a Tv8, lo devo dire per correttezza, e carico di energia. Negli scherzi, anche live, quest’anno nessuno sconto, ma solo sana allegria".

Lo showman, che tutti ricordano alla conduzione di Sarabanda, è anche tra gli autori e, dunque, tra gli ideatori degli scherzi. "Sono sempre stato un fruitore della televisione e ho sempre amato moltissimo questo format, mi sono chiesto cosa si poteva fare per aggiornarlo, confesso che l’idea delle candid in diretta era un pallino che avevo anche da spettatore. Ore vedremo se ci riusciranno: andremo con il nostro furgoncino nel luogo indicato e quindi, con la complicità di amici e ospiti, tenteremo di circuire la preda e portala in studio alla fine".

Le puntate in tutto saranno sei. Previsti diversi ospiti, complici del programma nella realizzazione di alcune candid. Le vittime saranno sempre personaggi famosi, a cambiare saranno i protagonisti di questa nuova versione dello show. Tra i bersagli della prima puntata l’attrice Manuela Arcuri, lo chef e critico gastronomico Gianfranco Vissani, la showgirl Antonella Elia, l'attore Andrea Roncato, tutti poi in studio nella prima puntata. Tante le situazioni al limite come nel caso dello scherzo a Vissani. Papi svela: "Durante il lockdown è stato parecchio polemico contro le chiusure dei ristoranti: lo abbiamo intercettato il primo giorno della riapertura fingendoci dei funzionari della Asl che gli contestavano alcune irregolarità, praticamente è una 'candid bip', vi lascio immaginare cosa può aver detto....".

