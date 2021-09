Stasera in tv, 12 settembre, Martin Eden su Rai3: una storia basata sull'omonimo romanzo

12 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi domenica 12 settembre 2021, su Rai3 va in onda il film Martin Eden (dalle ore 21,20). La pellicola italofrancese, genere romantico, è una prima visione. Regia di Pietro Marcello, nel cast ci sono Luca Marinelli, Jessica Cressy e Vincenzo Nemolato.

Il titolo del film è ispirato dal suo protagonista principale e la storia è basata sull’omonimo romanzo pubblicato nel 1909 e firmato da Jack London. Inizialmente Martin Eden venne rilasciato a puntate sulla rivista Pacific Monthly, ma in seguito fu raccolto in un unico volume grazie alla The Macmillan Company. Un lavoro, quello di Jack London con il suo Martin Eden, che ha sempre incuriosito il pubblico e i lettori, vista la somiglianza che sembra intercorrere tra chi ha scritto il libro e il personaggio che va muovendosi nella storia. Un’opera autobiografica? No. Ma la vicinanza che si crea tra il personaggio di Martin Eden e quello del suo creatore Jack London è stata resa sempre più palese nel corso dei decenni grazie a molti appassionati e studiosi.

La trama: dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. i. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese...

