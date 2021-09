Valeria Fabrizi, le foto per Playboy con il permesso del marito e il flirt con Nino Manfredi

12 settembre 2021 a

Valeria Fabrizi è una delle attrici più amate dal pubblico, che l'ha riscoperta soprattutto nella fiction di successo Che Dio ci aiuti. In passato per lei anche un servizio su Playboy. "Quando feci io Playboy dopo mi vergognavo, perché ero andata a fare Canzonissima con Pippo Baudo e lui mi chiamava da sotto: ‘Signora Playboy, puoi scendere per favore?'", ha raccontato in una vecchia intervista a Pierluigi Diaco. Poi una rivelazione: "Ho avuto un flirtino con Nino Manfredi. Lui stava con Wanda Osiris. Un flirtino, comunque, niente di che. E intanto lui lo ricordava”, le parole dell'attrice.

Valeria Fabrizi, il matrimonio con Tata Giacobetti e la storia con Walter Chiari

Tornando alle foto per Playboy, la Fabrizi ha raccontato come queste siano state scattate col permesso del marito, il compianto Tata Giacobetti del Quartetto Cetra: “Io nella mia vita ho sempre guardato dietro, quello che ero, quello che non avevo e quello che ho conquistato. Quando feci io Playboy dopo mi vergognavo - ha raccontato qualche tempo fa - ho chiesto a mio marito se potevo fare quelle foto anche perché avevo quarant’anni e dopo pochi anni non avrei più potute farle. Perché le ho fatte? Ho visto anche delle mie colleghe farle e ho pensato ‘Beh allora ci sto pure io’".

Valeria Fabrizi, con Tata Giacobetti la figlia Giorgia e il piccolo Alberto morto dopo un mese

Per quanto riguarda la vita privata, Valeria Fabrizi appunto è stata sposata con Giovanni Giacobetti, detto Tata. Il membro del Quartetto Cedra è stato il grande amore della sua vita. Si sono sposati nel 1964 e sono rimasti insieme fino al 1988 quando Tata Giacobetti morì a causa di un infarto. Dalla loro unione è nata la figlia Giorgia. Ma insieme hanno dovuto subire anche un grandissimo dolore: la morte dell'altro figlio poche settimane dopo la nascita. "Ho avuto anche un bimbo, si chiamava Alberto. L'ho avuto in braccio per un mese e poi l'ho perso per una crisi cardiaca", ha dichiarato in passato. Valeria Fabrizi è tra gli ospiti di Da noi a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini nella puntata in onda domenica 12 settembre.

Valeria Fabrizi più forte della malattia. "Non mi sono mai fermata"

