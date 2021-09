Lino Guanciale, dal primo bacio a 13 anni all'amore con la compagna di classe ora oceanografa

12 settembre 2021 a

Lino Guanciale è uno degli attori più famosi del momento, protagonista di numerose fiction di successo. Da La porta rossa a L'allieva e Non dirlo al mio capo, tante le serie che hanno conquistato il pubblico. Per quanto riguarda la vita privata, Guanciale è riservatissimo, ma in una vecchia intervista a Vanity Fair si era raccontato a 360 gradi: "Mai stato un tombeur des femmes: il primo bacio è stato a 13 anni", ha affermato.

"Gli amici mi portavano alle feste per rimorchiare - ha raccontato qualche tempo fa -, io attiravo le ragazze, ma poi preferivo lo sport, la musica. Ho compreso il potere della seduzione quando ho iniziato a recitare, e l’ho esercitato poco, ho avuto storie lunghe. Con una compagna di classe sono stato dai 18 ai 28 anni. E' finita perché ero sempre lontano, lei ne soffriva troppo, ma non era finito il sentimento. Entrambi siamo riusciti a fare il lavoro che sognavamo. Lei è oceanografa".

Guanciale ha quindi svelato in passato un retroscena su come abbia fatto a interpretare dei seduttori incalliti: "Ho passato giornate in metropolitana a fissare la gente, specie i palesemente stro**i seduttori, e ho rischiato di prendere anche delle botte perché mentre li guardavo li imitavo, nei gesti e nelle espressioni", ha confidato. Per quanto concerne la vita sentimentale, dopo l'addio ad Antonietta Bello, Guanciale ha sposato Antonella Liuzzi. La coppia si è sposata nell'estate del 2020 con una cerimonia privatissima. Secondo le recenti indiscrezioni, la coppia starebbe per avere il primo figlio. Ad annusare la possibile gravidanza è stato Oggi, che ha riportato le voci da Polignano, città natale di Antonella Liuzzi. Diva e Donna ha invece pubblicato alcuni scatti che hanno evidenziato un pancino sospetto. Lino Guanciale è protagonista a Da Noi a ruota libera, su Rai1, nella puntata di domenica 12 settembre.

