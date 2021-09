Venezia 78, Leone d'Oro al film francese sull'aborto: tre premi a Sorrentino per E' stata la mano di Dio

11 settembre 2021 a

L'Evenement, del regista francese Audrey Diwan, ha vinto il Leone d’Oro di Venezia 78: un film che arriverà nelle sale italiane ad ottobre con Europictures e che difende la legge sull’aborto raccontando la durissima vicenda di una studentessa costretta ad affrontare un pericoloso aborto clandestino nella Francia del 1963, dove l’interruzione volontaria di gravidanza era illegale. "Abbiamo veramente amato questo film ed è stata una decisione unanime", ha detto il presidente della giuria Bong Joon Ho. Mentre la regista vincitrice in lacrime ha spiegato di aver fatto il film con "cuore, viscere e testa" per rompere il silenzio sull’aborto, proponendo un "viaggio nella pelle di questa giovane donna".

L’Italia ha vinto con E' stata la mano di Dio, il film autobiografico di Paolo Sorrentino, che si è aggiudicato il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni, destinato a un giovane attore emergente, con il protagonista Filippo Scotti. "Dovete avere pazienza perché sono molto emozionato. Un film non facile", ha detto Sorrentino che tra i ringraziamenti ha inserito anche Maradona. "Ogni tanto qualcuno antipatico mi dice: 'ma perché tu fai un altro film con Toni Servillo?' e io ora posso rispondere: 'guardate dove sono arrivato facendo i film con Servillo'", ha detto Sorrentino, commosso fino alle lacrime. Ma il nostro Paese ha vinto anche con Il Buco di Michelangelo Frammartino che si è aggiudicato il Premio speciale della Giuria ed ha ringraziato la Calabria dove il film è ambientato.

Come da previsioni della vigilia, la Coppa Volpi femminile è andata a Penélope Cruz per il film Madres Paralelas di Pedro Almodóvar che aveva aperto la Mostra il primo settembre tra gli applausi. L'attrice ha dedicato il premio al marito Javier Bardem. A sorpresa, anche se il film era entrato nel toto-Leoni, la Coppa Volpi maschile è stata invece assegnata all’attore filippino John Arcilla per On The Job: The Missing 8 di Erik Matti.

