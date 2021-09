Paola Turci, dall'amore con Francesca Pascale all'odio per le etichette: "Se mi piace una donna ci sto"

11 settembre 2021 a

Paola Turci è una delle cantautrici più apprezzate dal pubblico. Nata nel 1964 a Roma, i suoi esordi sono collocati a metà degli anni Ottanta, per una carriera comunque costellata da grandi successi. Per quanto riguarda la vita privata, è attualmente fidanzata con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi. L'artista ha parlato per la prima volta di questa relazione in una recente intervista concessa a F. "I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”, ha ammesso.

Paola Turci, il matrimonio con Andrea Amato definito un errore: in passato la relazione con il tennista Paolo Cané

Oggi la cantante che domenica 12 settembre compie 57 anni ha deciso di fregarsene delle critiche e andare dritta per la sua strada. Paola Turci ha fatto chiarezza sul suo orientamento sessuale: "Avevo 20 anni quando mi dissero: 'Si dice che stai con Gianna Nannini‘. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: ‘Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica’. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”, ha sottolineato.

Paola Turci: "Rispetto per tutte le famiglie. comprese quelle alle quali di impedisce di avere figli"

Sulla mancanza di figli, la Turci in passato si è espressa così: "Io un bambino l'ho desiderato una volta sola, nel tratto perfetto, tra i 30 e i 36 anni. Ero innamorata. Ma lui ne aveva già uno, e non si è fidato di me. Oggi ringrazio il cielo", ha affermato qualche tempo fa. Negli anni Novanta è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010 Paola Turci ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101, celebrato ad Haiti, nella cappella dell'Ospedale St. Damien. La coppia si è separata nel 2012. La sera del 15 agosto 1993 è rimasta vittima di un grave incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria. A causa delle ferite, le sono stati applicati circa cento punti di sutura e in seguito si è sottoposta a 13 interventi sul volto, 12 dei quali all'occhio destro. Paola Turci è ospite a Ricomincio da Raitre, in onda appunto su Rai3 sabato 11 settembre.

