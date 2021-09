Alessandro Preziosi, il nuovo amore si chiama Costanza. Le relazioni del passato

11 settembre 2021 a

Alessandro Preziosi - stasera ospite di Ricomincio da Raitre in cui parlerà di uno spettacolo in onore di Totò ed Eduardo - sempre più innamorato. Il settimanale Nuovo Tv lancia l'indiscrezione pur non essendoci alcun annuncio ufficiale da parte dell’attore che ha sempre protetto la propria vita privata preferendo parlare del proprio lavoro. La nuova compagna si chiamerebbe Costanza. L’attore avrebbe così dato il via alle presentazioni ufficiali condendosi del tempo da trascorrere insieme alla nuova fidanzata e alla figlia Elena, ormai adolescente essendo nata quindici anni fa dalla storia d'amore con l'attrice Vittoria Puccini. La storia con Costanza durerebbe da circa un anno anche se l’attore non ne ha mai parlato.

Dopo la fine della storia con Greta Carandini, finita diversi anni fa, Alessandro Preziosi avrebbe così ritrovato l'amore con Costanza. Il settimanale Nuovo Tv pubblica alcune della nuova coppia. Bionda e molto bella, Costanza pare aver conquistato il cuore dell’attore con cui il feeling sarebbe evidente.

L’attore è diventato padre di Andrea in seguito all’amore con Rossella Zito, ma nella sua vita anche una lunga relazione con Vittoria Puccini, madre della figlia Elena. Nel 2017 fu la volta di Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui, ma non senza i pettegolezzi circa un flirt con Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann. Tutto questo potrebbe spiegare perché oggi Preziosi preferisca la riservatezza.

