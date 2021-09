Vasco Rossi, dal flirt con Barbara D'Urso ai tre figli: Luca l'unico con la moglie Laura Schmidt

11 settembre 2021 a

Vasco Rossi è uno dei cantanti più amati dal pubblico, sicuramente il più famoso in Italia. Nato a Zocca il 7 febbraio 1952 (Acquario), Vasco ha firmato autentiche pietre miliari della musica italiana, da Vita Spericolata ad Albachiara, da Colpa d'Alfredo a Siamo solo noi, peraltro il titolo dello speciale che andrà in onda sabato 11 settembre su Canale5 in prima serata. Tra le curiosità sul suo conto, ha scontato oltre un mese di galera per possesso di 26 grammi di cocaina. “L’unico a venirmi a trovare fu Fabrizio De André, con Dori. Pannella mandò un telegramma. Il carcere fu un modo per disintossicarmi e anche per resettarmi”, ha raccontato al Corriere della Sera in una vecchia intervista.

Per quanto riguarda la vita privata, Vasco Rossi ha avuto tre figli: Davide, è nato il 24 aprile del 1986 (Toro) dall’unione del rocker con Stefania Trucillo, Lorenzo, nato il 5 giugno 1986, sotto il segno dei Gemelli (sua mamma è Gabriella Sturani) e Luca (classe 1991), che è l’unico nato dalla relazione con la moglie Laura Schmidt. I primi due, avuti da due donne diverse, si sono sottoposti al test del Dna prima di venire riconosciuti dal cantautore. Vasco Rossi è diventato nonno due volte: di Romeo, nato nel 2014 (figlio di Davide), e di Lavinia (figlia di suo figlio Lorenzo). In passato ha avuto una storia d’amore anche con Barbara D’Urso.

In un suo clippino datato 2012 ha detto la sua anche sul sesso: "Si può fare in tanti modi. Seduti, sdraiati, in piedi - ha spiegato tempo fa - pare che le donne preferiscano stare sopra. Una volta l’uomo stava sopra, al buio, e la donna non si muoveva. Era troppo. Ma è troppo anche oggi - ha aggiunto - perché si muovono eccessivamente e allora non è detto che ci stiamo dentro con i tempi. Magari ti prendono in controtempo”, ha concluso scherzando.

