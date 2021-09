Stasera in tv, 11 settembre 2021, Ricomincio da Raitre. Con Andrea Delogu: gli ospiti

11 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi sabato 11 settembre 2021, scatta Ricomincio da Raitre, lo spettacolo presentato da Andrea Delogu e Stefano Massini che nasce per sostenere il mondo dello spettacolo duramente colpito dalla pandemia mondiale del Covid. Si proporranno quegli eventi mai andati in onda o posticipati ad una data ancora da decidere, incontrando i vari artisti del mondo dello spettacolo. L'appuntamento su Rai3 è a partire dalle ore 21,20. Si tratta della prima di due nuove puntate. Questa volta una selezione degli spettacoli, che saranno in scena nella prossima stagione, verranno raccontati attraverso brani di spettacoli allestiti e messi in scena accompagnati da interviste, racconti, curiosità.

Lo show andrà in onda da una palcoscenico storico e rappresentativo dell’arte nazionale: il Teatro Sistina di Roma. Tra gli ospiti molti volti famosi della tv e del cinema. Ci saranno gli attori Michele Placido, con brani da “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello, Alessandro Preziosi, con uno spezzone dello spettacolo dedicato a Totò e Eduardo, Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica di Arezzo, Valeria Solarino, che porterà un monologo dedicato al tema dell’identità di genere, Laura Curino e Lucia Vasini, con brani tratti da “L’anello forte” di Nuto Revelli, Marco Baliani, con il suo solo “Una notte sbagliata”, i narratori Moni Ovadia e Mario Incudine, il musicista Paolo Iannacci, i cantanti Piero Pelù, in una inedita veste teatrale e Paola Turci, in un’intervista che testimonia il suo grande amore per il teatro.

Non mancherà poi una parentesi dedicata al genere musicale, con l’incredibile energia di “School of Rock” con Lillo, e un pezzo di cabaret, con la comicità di Giacomo Poretti. Ci sarà spazio, infine, anche per un’escursione nel “teatro di ricerca”, con Mimmo Borrelli e la sua “Napucalisse”, con l’accompagnamento musicale di Antonio Della Regione.

