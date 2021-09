Linea Blu, oggi sabato 11 settembre le telecamere di Rai1 visitano la Riviera Romagnola

11 settembre 2021 a

Torna anche oggi, 11 settembre 2021, come ogni sabato, l'appuntamento con Linea Blu (Rai1 dalle ore 14). Un viaggio tra passato e futuro quello che ci mostrerà Donatella Bianchi sulla riviera romagnola, da Rimini a Ravenna passando per Cesenatico e Cervia.

Un viaggio che inizia con un passato di sogni ed utopie, come l’avventura dell’Isola delle rose ideata dall’ingegner Giorgio Rosa: una piattaforma, al largo di Rimini, che voleva essere uno stato indipendente, con tanto di moneta, governo, bandiera nazionale. Una breve ma indimenticabile avventura, raccontata dal figlio di Giorgio Rosa. In confronto tra la riviera degli anni Ottanta e quella del futuro, sempre più green, è invece affidato allo scrittore Enrico Brizzi, che racconta la sua Rimini, dove ha scelto di vivere. Il turismo è sicuramente un elemento che da sempre scandisce il tempo di questi lidi, ma c’è molto altro, come Cervia, ad esempio, con le sue storiche saline, e Cesenatico, con la secolare storia della sua marineria, tenuta viva da un gruppo di appassionati che naviga ancora oggi con le antiche barche a vela.

Tuffo indietro nella storia, infine, anche a Ravenna, da dove Donatella Bianchi racconterà la meraviglia nascosta della basilica di San Francesco, la cripta sommersa. Come ogni sabato, poi, ad accompagnarla ci sarà Fabio Gallo, che questa settimana visiterà Comacchio. Linea blu è un programma televisivo di divulgazione culturale, impegnato nella diffusione e sensibilizzazione della cultura dell’ambiente e del mare, trasmesso su Rai 1 dal 1994, attualmente condotto da Donatella Bianchi con la partecipazione di Fabio Gallo.

