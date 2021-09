Linea Verde Tour alla scoperta della Val d'Aosta, Radici racconta il Parmigiano Reggiano: oggi su 11 settembre Rai1 dalle 12

11 settembre 2021 a

Continua anche in questo weekend il viaggio di Linea Verde il programma di Rai1 che racconta la bellezza italiana attraverso la scoperta dei suoi mille territori. L'appuntamento è triplo come di consueto: oggi - sabato 11 settembre - in onda alle 12 "Linea Verde Tour" con Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone seguito alle 12.30 da "Linea Verde Radici" con Federico Quaranta; domani - domenica 12 settembre - alle 12.20 in onda "Linea Verde Estate" con Angela Rafanelli e Marco Bianchi.

Per Linea Verde Tour, in onda dalle ore 12, Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone sono alla scoperta del Cammino Balteo, un percorso ad anello di circa 350 chilometri, diviso in ventitré tappe, che si sviluppa tra il fondovalle della Dora Baltea e la mezza costa. Un itinerario da percorrere in tutte le stagioni dell'anno a piedi, a cavallo o su due ruote, dal momento che non supera mai i 1900 metri di quota e riserva moltissimi punti di interesse. Un viaggio immersivo nella cultura e nella storia della Valle d'Aosta attraverso un paesaggio che alterna boschi, pascoli, cime innevate e castelli che conservano memoria del succedersi dei secoli.

Alle ore 12:30 in onda uno speciale di "Linea Verde Radici Le Altre Storie" per raccontare, in una forma inedita, la storia di una delle eccellenze alimentari più rappresentative d'Italia: il Parmigiano Reggiano. Federico Quaranta è narratore di territorio, e Stefano Fresi, da attore, fa altrettanto ma in una forma completamente diversa. In questa occasione, i loro mestieri si incontrano perché Fresi intraprende un viaggio in camper con un gruppo di ragazzi per scoprire la storia del Parmigiano Reggiano. Federico Quaranta e Stefano Fresi introducono nella narrazione di questo viaggio dal titolo "Gli Amigos", firmato da Paolo Genovese.

