Jason Statham, dalle Olimpiadi sfiorate al secondo figlio in arrivo con la supermodella britannica

E' uno dei principali attori di Hollywood, vera e propria icona dei film "maschi", dove volano botte da orbi, sparatorie a tutto spiano ed esplosioni a ogni piè sospinto. Parliamo di Jason Statham, 54enne attore, campione di arti marziali e produttore cinematografico inglese. Jason è per tutti associato al ruolo del "duro" dal ferreo codice d'onore, sempre con gli occhiali a goccia inforcati e pronto a salire su una macchina rombante o a sfidare qualche perfido criminale in un mortale duello. Vera e propria icona del grande schermo, l'attore ha all'attivo partecipazioni in molte delle grandi saghe di culto del cinema statunitense e britannico: solo per enunciarne alcune, Statham ha avuto un lungo sodalizio con Guy Ritchie recitando in "Lock & Stock - Pazzi scatenati", "Snatch - Lo strappo" e "Blitz", ha recitato in film che hanno sbancato al botteghino come "The Italian Job", "Killer Elite", "Fast and "Furious" e nella popolare serie di film d'azione "The Expendables", con Sylvester Stallone. Non da ultimo, è stato attore protagonista in "Shark - Il primo squalo", uscito nelle sale estere come "The Meg", remake di uno storico horror di fantascienza del 1997 su cui aveva messo gli occhi anche la Disney per la trasposizione in pellicola.

In pochi sanno, però, che prima di tutto questo, Jason Statham è stato un giovane campione di tuffo, tanto da sfiorare la partecipazione alle Olimpiadi. Lui stesso ne ha parlato più volte, raccontando che si allenava da agonista tutti giorni ed è stato membro dalla nazionale inglese di tuffo per oltre dieci anni, rappresentando anche il proprio paese ai Giochi del Mediterraneo del 1990. Ma non è mai riuscito ad accedere alla competizione più prestigiosa, i Giochi olimpici. Un rammarico che non gli è mai andato giù: "È un grande rimpianto della mia carriera il fatto che ho non hai gareggiato alle Olimpiadi. Ho iniziato troppo tardi. Probabilmente non era la mia specialità. Avrei dovuto fare uno sport diverso”.

Per quanto riguarda la vita privata dell'attore, dopo una lunga relazione con la modella Kellie Brook, durata dal 1997 al 2004, nel 2010 Jason Statham si è fidanzato con la supermodella e attrice inglese Rosie Huntington-Whiteley, con cui è felicemente legato da più di dieci anni. Il loro primo bebè, Jack Oscar, è nato nel 2017 ed è notizia di meno di un mese fa che c'è un secondo figlio in arrivo. E' stata la stessa Rosie a dare l'annuncio della dolce attesa ai suoi fan su Instagram.

