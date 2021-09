Stasera in tv, venerdì 10 settembre 2021, su La 7 torna Propaganda Live con Diego 'Zoro' Bianchi. Ospiti e programma

10 settembre 2021 a

Una puntata ricca di temi, ospiti e sorprese, e l’atteso ritorno del pubblico in studio, aprirà la nuova stagione di Diego Bianchi ’Zoro' e il suo ’ Propaganda Live', stasera in tv., venerdì 10 settembre 2021, alle 21.10 su La7 in prima serata. Ovviamente accompagnerà questo nuovo anno il graffio satirico di Marco D’Ambrosio ’Makkox’, insieme a tutto il cast di opinionisti composto da Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Confermati, dunque, i "senatori" del programma che attira a ogni puntata il suo fedelissimo pubblico.

Sarà proposto uno straordinario ed esclusivo reportage realizzato da Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, che hanno trascorso in Afghanistan le due settimane prima che Kabul cadesse in mano ai talebani. Settimane in cui hanno attraversato diverse province e incontrato attivisti, milizie armate che combattevano contro i talebani, e hanno documentato la grave crisi umanitaria che attraversa il paese. Erano lì il giorno della caduta di Kabul e hanno testimoniato le prime ore dell’evacuazione dall’Afghanistan. Le loro sono le ultime immagini di un Afghanistan libero.

Nel corso della serata tornano i monologhi di Andrea Pennacchi, mentre interverranno il comico Maurizio Milani, le attrici Antonella Attili e Cristina Pellegrino e l’attore e registra Lorenzo Gioielli. Per la grande musica calcherà il palcoscenico di Propaganda un ospite d’eccezione: lo straordinario chitarrista statunitense Stanley Jordan. Si esibiranno inoltre i cantanti Tahnee Rodriguez, Oumy e Ibrahima N’Diay.

