Noemi, dal matrimonio con Gabriele Greco alla dieta: "Nell'altro corpo non mi sentivo più io"

10 settembre 2021 a

Noemi, all'anagrafe Veronica Scopelliti, è una delle cantanti più apprezzate in Italia. Nata a Roma il 25 gennaio del 1982 sotto il segno dell’Acquario, è una delle voci più belle e interessanti del panorama musicale e ha scelto il suo nome d'arte perché sua madre avrebbe voluto chiamarla proprio con il nome di Noemi. Prima del festival di Sanremo, al quale ha preso parte con il brano Glicine, Noemi ha rivelato cosa l'abbia spinta a mettersi a dieta e a portarla a perdere fino a 15 chili.

Noemi, ecco come è dimagrita grazie una dieta personalizzata

"Ognuno dev’essere libero di diventare il sogno che ha di sé, senza paura, senza nessun timore - ha confidato la cantante in una intervista a Vanity Fair di qualche tempo fa -. Nell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”. Per quanto riguarda la vita privata di Noemi, la cantante è felicemente sposata con Gabriele Greco, bassista della sua band.

Noemi, l'amore con Gabriele Greco e il desiderio di avere figli: "Noi donne nasciamo per essere madri"

Noemi ha quindi proseguito: "Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, come farmi trovare - ha sottolineato -. Più perdevo il controllo della mia vita, più mi sfuggiva anche il mio corpo. Ho toccato il fondo”. "Io non sono una che ha mai voluto cambiarsi i connotati - ha aggiunto -. Mi sono sempre accettata con i miei difetti. Ma a un certo punto quello che ero diventata fuori non mi rappresentava più". Noemi è tra gli ospiti, con Carl Brave, dei Seat Music Awards, nella puntata di venerdì 10 settembre, in onda su Rai1.

Noemi, la dieta e l'allenamento Tabata: così ha perso 15 chili

