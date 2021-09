Ana Mena, prima dell'amore con Brahim Diaz il flirt con il ballerino Ivan Villa

10 settembre 2021 a

a

a

Ana Mena è una cantante spagnola, amatissima tuttavia in Italia per le sue hit di successo insieme a due artisti del calibro di Fred De Palma e Rocco Hunt. Ana ha iniziato la sua carriera sin da giovanissima, diventando ben presto nota anche in Italia, grazie appunto alle collaborazioni con nomi celebri del panorama musicale italiano. Nata ad Estepona, in provincia di Malaga (Spagna), il 25 febbraio 1997, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Ana Mena Rojas si è innamorata della musica quando era ancora solamente una bambina.

Domenica In, gaffe di Mara Venier. Battuta su Ana Mena e Rocco Hunt: "Siete carini". Ma lui replica col sorriso: "Sono sposato e ho anche un figlio"

La svolta nel 2006, quando ad appena 9 anni la Mena ha gareggiato (e vinto) nella 12esima edizione dei Veo Veo Awards. E così ha avuto inizio la sfolgorante carriera di Ana Mena. I successi si sono susseguiti rapidamente: ha vinto il concorso My Camp Rock, organizzato da Disney Channel, ha sfornato una serie di singoli che hanno scalato le classifiche e ha inciso il suo primo album, Index.

Emma Marrone, posa sexy sul letto con addosso solo mutande e maglietta: il commento di Baby K | Foto

Nel frattempo si è dedicata anche alla carriera da attrice. Dopo qualche piccolo ruolo in serie tv spagnole, ha preso parte al film La pelle che abito, di Pedro Almodóvar, per il quale ha anche composto la colonna sonora. Per quanto riguarda la vita privata, Ana è fidanzata con il calciatore del Milan Brahim Diaz, di due anni più giovane di lei. Durante la sua collaborazione con Fred De Palma, si era a lungo parlato di una possibile relazione tra i due, sempre smentita: in più interviste hanno entrambi dichiarato di essere solo buoni amici. In passato tuttavia l’artista spagnola ha avuto un flirt con il ballerino Ivan Villa. Ana Mena è ospite con Rocco Hunt nella puntata di venerdì 10 settembre dei Seat Music Awards, in onda su Rai1 a partire dalle 21,15 per la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Amici 2021, posti per il serale illimitati. Allievi pazzi della new entry Gaia, la reazione delle fidanzate | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.