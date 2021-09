Eleonora Abbagnato, niente sesso prima di una esibizione: "Non riuscirei mai, troppo nervosismo"

10 settembre 2021 a

Eleonora Abbagnato è una delle ballerine più famose al mondo. Nata a Palermo il 30 giugno 1978, per tanti anni è stata etoile all'Opera di Parigi. Per quanto riguarda la vita privata, è sposata dal 2011 con Federico Balzaretti, ex giocatore ora commentatore televisivo, con il quale ha avuto due figli, Julia nata nel 2013, e Gabriel, nel 2015. Balzaretti ha anche altre due figlie, Lucrezia e Ginevra, avute da una relazione precedente. Tra di loro è stato colpo di fulmine. I due si sono conosciuti gra­zie ad un amico che ha fatto di tutto per farli andare a cena insieme.

Una cena alla quale sono seguiti sms, ap­puntamenti e incontri che li hanno fatti innamorare per­dutamente. Anche le figlie di Federico sono pazze di lei: "Sono sempre stata indipendente e mai e poi mai mi sarei aspettata di essere pronta per una situazione simile ­- ha confidato a Chi la Ab­bagnato in una intervista datata 2011 -. Poi le ho cono­sciute e ora posso dire che sono pazza di loro. Mi sento un po’ la loro fatina. Lucre­zia è molto brava a danzare e tutti i giorni mi prendo cura di lei. Finite le lezioni mi tormenta e mi chiede: 'Quando arriva la cico­gna?'. Io le sorrido e le dico di aspettare".

Balzaretti così parlava di Eleonora pochi mesi dopo l'inizio della loro storia: "Sono follemente innamorato di Eleonora e so che sarà così per sempre", le sue parole. Un amore splendido il loro: un’unica cosa li divide, il sesso prima di una partita o di un’esibizione a teatro. Perché mentre Federico è assolutamente favorevole, lei è convinta del contrario: "Non riuscirei mai a farlo, troppo nervosismo", aveva spiegato sempre in una intervista del passato. Nel 2010 Eleonora Abbagnato ha conosciuto Federico Balzaretti, all’epoca calciatore del Palermo. A farli incontrare è stato il loro parrucchiere. Eleonora Abbagnato è tra gli ospiti dei Seat Music Awards, nella puntata di venerdì 10 settembre.

