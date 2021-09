Bradley Cooper e Lady Gaga, amore sul set di A star is born? "Solo una montatura, fatto un buon lavoro"

10 settembre 2021 a

Bradley Cooper e Lady Gaga, se ne è parlato per oltre un anno. Il gossip su un presunto flirt tra i due ha praticamente accompagnato l'uscita e il successo del film datato 2018 A star is born. Un film che vedeva appunto Cooper regista e protagonista insieme alla cantante, una pellicola vincitrice dell'Oscar per la Miglior colonna sonora, con la celebre Swallow come canzone simbolo. La cantante qualche tempo fa ha commentato le voci sulla presunta relazione con Bradley Cooper che sarebbe nata tra un ciak e l’altro sul set.

Rumors che si sono intensificati quando sul palco degli Oscar 2019 hanno interpretato insieme Shallow, il brano portante appunto della colonna sonora di A Star Is Born, esibendosi in un duetto molto romantico che sembrava sfociare da un momento all’altro in un bacio. All’epoca Lady Gaga era appena tornata single, mentre Bradley Cooper era lì agli Oscar con la compagna Irina Shayk, madre di sua figlia, da cui si è separato poco dopo. "Francamente, trovo la stampa molto sciocca - le parole in quella circostanza di Lady Gaga -. Abbiamo interpretato una storia d’amore. Per quanto mi riguarda, come interprete e attrice, ovviamente volevamo che la gente credesse che fossimo innamorati. Volevamo che le persone provassero questo amore agli Oscar. Volevamo che questo fosse trasmesso attraverso gli obiettivi delle telecamere a tutti i televisori accesi. Ci abbiamo lavorato molto, per giorni, abbiamo programmato tutto. E' stato tutto orchestrato come una performance, una montatura. Quando ne abbiamo parlato, abbiamo detto: 'Penso di aver fatto un buon lavoro'".

Sempre in quel periodo Jennifer Esposito, attrice ed ex moglie di Cooper, aveva descritto l'attore in questo modo: "Divertente, brillante, presuntuoso e un grande manipolatore - le sue parole -. Aveva un lato gelido e tutto nella nostra relazione ruotava intorno a lui e alle sue necessità”. Cooper e Lady Gaga sono protagonisti venerdì 10 settembre su Canale5, quando verrà riproposto il film A star is born.

