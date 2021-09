Emma Marrone, posa sexy sul letto con addosso solo mutande e maglietta: il commento di Baby K | Foto

10 settembre 2021 a

Emma Marrone scatenata su Instagram. La cantante si sta preparando per la serata all'Arena di Verona, dove sarà ospite venerdì 10 settembre dei Seat Musica Awards, in onda su Rai1. Intanto sui social ha pubblicato un doppio scatto super sexy. Lei, sul letto a gambe nude, solo una t-shirt addosso e sguardo sensuale.

Una vera e propria bomba sexy: "Sciogli le trecce", la didascalia che accompagna l'immagine, che ha fatto il pieno di like. Tra i commenti c'è anche quello di Baby K, che la paragona a una tigre imitandone il verso. E in effetti il risultato dello scatto pare essere proprio questo.

In passato sempre Emma si è lasciata andare anche a qualche confessione piccante, soprattutto a Le Iene. "Al primo appuntamento si può finire sotto le lenzuola con lui? Sì, se se lo merita”, la sua risposta sincera in una intervista di qualche tempo fa. In quella circostanza Emma aveva rivelato di aver vissuto la sua “prima volta” a 21 anni, e di non aver mai avuto rapporti con il sesso femminile. “Amo le donne solo in un senso mentale di protezione”, ha dichiarato la Marrone. La cantante aveva poi affermato di essere sempre stata fedele e non aver mai tradito i suoi partner: una fedeltà non ricambiata dai suoi ex.

La Marrone è sempre molto sensibile al concetto di libertà: "Dobbiamo attingere alla libertà, ma dobbiamo essere persone attente, acculturate - ha sottolineato in una vecchia intervista -. Avere cultura non significa per forza aver studiato, ma essere informati e leggere tanto perché quando una persona ha la possibilità di capire cosa succede nel mondo ha la possibilità di non esporsi alle lacune dell’ignoranza”. Da qui l’incoraggiamento di Emma Marrone rivolto ai suoi giovani fan a leggere libri e giornali: “Restate informati”, le parole della cantante. Emma è protagonista venerdì 10 settembre su Rai1 ai Seat Music Awards.

