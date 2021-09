Francesco Gabbani, dalla fidanzata Giulia al cane Ettore: "In amore sono fedele, non tradirei mai"

10 settembre 2021 a

Francesco Gabbani è uno dei cantanti più amati dal pubblico, protagonista più volte al Festival di Sanremo. Nel 2016 ha trionfato nell’edizione Nuove proposte con il brano Amen, l’anno dopo ha vinto nei Big con Occidentali’s Karma, canzone che lo ha definitivamente consacrato, e infine è tornato sul podio sul palco dell’Ariston nel 2020, con la canzone Viceversa.

Francesco Gabbani, ora la felicità con Giulia: la svolta in carriera a Sanremo con Amen

Alla sua vittoria al Festival di Sanremo si è inginocchiato difronte a Fiorella Mannoia: “Un gesto spontaneo. Mi sentivo quasi in colpa. Dopo mi hanno buttato su un van dai vetri scuri; alzo lo sguardo e vedo di nuovo lei, Fiorella. E' stata molto carina, ma si intuiva la grande delusione: aveva partecipato con l’idea di vincere. Avrei voluto scomparire: i cinque minuti più imbarazzanti della mia vita”, ha raccontato in una vecchia intervista al Corriere della Sera. Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è fidanzato con Giulia, lontana dal mondo dello spettacolo. Tra le curiosità sul suo conto, Gabbani ha un cane di nome Ettore con cui ama fotografarsi spesso e postarsi su Instagram.

Francesco Gabbani, operazione "top secret" alle corde vocali in Germania

Nella vita sentimentale, si dichiara di essere molto fedele e, in proposito, ha detto in passato: “Sono molto fedele, per me è automatico: se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca - ha commentato qualche tempo fa -. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi”. Fino allo scorso anno ha avuto una relazione con Dalila Iardella, di professione tatuatrice. Sulla sua ex, in un’intervista a Vanity Fair del 2017, ha affermato: "Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, con lei che mi diceva 'Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare'". Gabbani è tra gli ospiti dei Seat Music Awards, nella puntata di venerdì 10 settembre su Rai1.

