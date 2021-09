Nek, dalla cocaina provata a fine liceo alla fan nuda davanti alla sua stanza d'albergo

10 settembre 2021 a

Filippo Neviani, in arte Nek, è uno dei cantanti più famosi nel panorama della musica italiana. Nato il 6 gennaio 1972, sotto il segno del Capricorno, con le sue canzoni ha fatto sognare ed innamorare milioni di persone e intere generazioni, da Laura non c'è a Fatti avanti amore e tante altre. Ha infatti venduto più di 10 milioni di dischi.

Tante le sue confessioni legate al passato: "Ho provato cocaina ed hashish alla fine del liceo, per essere al pari di alcuni ragazzi che frequentavo - ha raccontato in una vecchia intervista -. La forza del gruppo è devastante: se non ti comporti come loro, ti fanno sentire una nullità. Ad aiutarmi a smettere subito è stata la musica, la mia più grande passione e non l'ho mai vista come sesso, droga e rock'n'roll. Ok il sesso, ma della droga potevo tranquillamente fare a meno".

Tra le curiosità sul suo conto, ha sempre avuto un gran numero di fan appartenenti al sesso femminile, e ha svelato che una volta una ragazza si è presentata alla porta della sua stanza dell’albergo completamente nuda. "Mi si buttò addosso, piangendo - ha rivelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Cercai di tranquillizzarla, la coprii con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere. Poi ho chiamato il mio assistente e insieme l’abbiamo accompagnata fuori”. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, Nek ha una figlia di nome Beatrice a cui ha dedicato 54 canzoni. L’incontro con la moglie è stato per il cantante un vero e proprio colpo di fulmine, anche se, successivamente, hanno dovuto affrontare alcuni tradimenti, poi superati. Sempre a Vanity Fair il cantante ha confidato come avrebbero fatto a superare una simile difficoltà: “Ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa - le sue parole - Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra". Nek è tra gli ospiti dei Seat Music Awards, in onda su Rai1 venerdì 10 settembre.

