Pio e Amedeo pungono Fedez su Rai1, il rapper replica: "Arrugginiti, vi presto un po' di smalto" | Video

10 settembre 2021 a

a

a

Polemica tra Pio e Amedeo e Fedez per l'intervento dei comici ai Seat Music Awards, andati in onda giovedì 9 settembre su Rai1. Pio e Amedeo hanno lanciato una frecciatina a Fedez per quanto accaduto sul palco del Primo Maggio. “Grazie alla Rai per non averci censurato - hanno sottolineato i due comici pugliesi -. Se Pio e Amedeo sono in prima serata sulla Rai, vuol dire che è libera. Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto".

Non è mancata ovviamente la replica social da parte del rapper, tramite le sue stories su Instagram. "Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di attaccare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi”, ha ironizzato Fedez.

La replica di Fedez a Pio e Amedeo

Poi la stoccata diretta ai due comici: "Sono rimasto un po’ deluso da Pio e Amedeo - ha detto -. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio. Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.

Amici 2021, Pio e Amedeo: il bacio a tradimento a Maria De Filippi che accende la finale

A questo punto è arrivata la controreplica di Pio e Amedeo: "Non prendertela, stai sereno Fedez - le loro parole -. Abbiamo semplicemente detto un fatto di cronaca e che si può essere liberi anche in Rai, ovunque. Basta volerlo. Ti chiami Fedez, hai una cosa da dire? Dilla, nessuno ti avrebbe fermato. Mandaci lo smalto. Un abbraccio grande Fedez”, hanno concluso cercando un punto di incontro con il rapper.

Vittorio Sgarbi, stoccata a Fedez per lo smalto: "Lo metterò quando lui saprà distinguere Tiziano da Tiziano Ferro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.