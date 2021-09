Wanda Nara, vestito chiuso di giorno e aperto di notte: spunta l'intimo hot e il seno esplosivo | Foto

09 settembre 2021 a

a

a

Wanda Nara manda ancora in tilt il web e i social. La showgirl e procuratrice sportiva infatti ha pubblicato un altro scatto mozzafiato per i suoi 8 milioni di follower. L'argentina in quest'ultima foto indossa un vestito verde militare, che però si apre vertiginosamente sul petto, dove Wanda lascia vedere un intimo hot, con reggiseno nero che esalta ancora il suo seno esplosivo.

"Che pensate di questo look? - è la domanda che rivolge ai fan - aperto di notte e chiuso di giorno", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine. Insomma, lato a che rappresenta un punto forte della moglie di Mauro Icardi, valorizzato anche in uno degli ultimi scatti in cui appariva mentre faceva jogging, con canottiera nero e scollatura da brivido.

Wanda Nara, jogging hot con seno mozzafiato. Poi la frecciata a CR7 sul sole di Parigi | Foto

Insomma, un autentico must per Wanda, che nella didascalia ha fatto ulteriormente impazzire i fan: "E' qui che è uscito il sole", ha scritto. Se inizialmente è sembrata una frase innocente, ai più attenti non è sfuggita una frecciata a Cristiano Ronaldo (e forse anche a Georgina Rodriguez?), che dopo il suo ritorno a Manchester aveva pubblicato un post simile con su scritto: "Chi l'ha detto che a Manchester non c'è il sole".

Wanda Nara bollente a bordo piscina, seno e lato b esagerati: poi trionfo sexy con la sorella Zaira | Foto

La solita Wanda Nara provocatoria quindi, nell'immagine e nelle frasi. La moglie di Icardi, per mantenersi in forma, segue una dieta particolare: il suo segreto è quello di non bere mai alcolici e non fumare. La showgirl ha fatto sapere poi di usare molte vitamine e integratori sempre su consiglio del proprio medico. Beve inoltre più di due litri di tè verde al giorno. A proposito del marito Icardi, almeno fino a gennaio dovrà accontentarsi di qualche spezzone nel Psg dei marziani. Da Neymar a Di Maria, da Messi a Mbappè, per Icardi trovare spazio in questa prima parte di stagione sembra davvero impresa improba. Ed è per questo che anche Wanda Nara si sta muovendo per rendere possibile un suo ritorno in Italia.

Wanda Nara hot, pubblicizza il suo rossetto ma il seno esce fuori dalla vestaglia: fan scatenati | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.