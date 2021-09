Fiorella Mannoia e la vecchiaia: "Non esiste". In passato l'amore con Memmo Foresi

09 settembre 2021 a

Fiorella Mannoia è una cantante e interprete tra le più importanti nel panorama della musica italiana. Nata il 4 aprile del 1954 sotto il segno dell’Ariete, la Mannoia è l’artista italiana con il più grande numero di riconoscimenti e a lei va il merito di aver scritto un pezzo della storia della musica italiana al femminile. Per quanto riguarda la vita privata, è sposata attualmente con Carlo Di Francesco: ex docente di canto di Amici di Maria De Filippi e produttore musicale, è anche membro della sua band. La coppia ha fatto parlare molto di sè per via dei 26 anni di differenza (lui è più giovane). “La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste", ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista.

Sempre relativamente alla sua sfera personale, la Mannoia ha avuto una relazione con Piero Fabrizi, anche lui musicista. Prima ancora la cantante ha avuto una storia con il suo produttore, Memmo Foresi, che, tra le altre cose, ha prodotto anche i dischi di Mia Martini. Sebbene Fiorella abbia dichiarato tempo fa come il matrimonio non sia mai stato una priorità per lei, ha deciso proprio quest'anno di convolare a nozze con Carlo Di Francesco dopo 15 anni di amore.

“Il matrimonio non l’ho mai ritenuto una priorità - ha detto in passato al Corriere della Sera -. Le coppie devono stare assieme finché c’è amore. Ho sempre creduto che fosse eterno, però ho sempre pensato anche che la porta era aperta, sia per me che per lui. Forse questo non sposarmi era dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa". Sulla mancanza dei figli, sempre in una vecchia intervista al Corriere della Sera, si era espressa in questo modo: "C’è stato un periodo in cui li avrei voluti e non sono arrivati ma oggi non mi mancano". Fiorella Mannoia è tra gli ospiti dei Seat Music Awards, in onda su Rai1 giovedì 9 settembre.

