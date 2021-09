Andrea Delogu, raccolta di selfie bollenti: in uno è sul letto coperta solo da un asciugamano | Foto

09 settembre 2021 a

Andrea Delogu si diverte e ama far divertire sui social, con post sempre ironici che però non mancano di valorizzare il suo essere sexy. La conduttrice e scrittrice nell'ultimo post pubblicato su Instagram ha voluto fare una sorta di raccolta di selfie degli ultimi tempi. "Due mesi di selfie che sennò andavano buttati ed era peccato", ha scritto ironicamente nella didascalia che accompagna l'immagine.

Tra le foto pubblicate ci sono quelle scherzose come l'ultima immagine di Peter, protagonista del cartone dei Griffin, o anche quelle più sexy, con lei distesa sul letto coperta solo da un asciugamano. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Andrea Delogu resta così uno dei personaggi più amati dal pubblico per la sua originalità. In uno degli ultimi post pubblicati ha persino provato a sdoganare la panciera come indumento hot: "Non voglio lanciare nessun messaggio. E' solo vanità. E poi sdoganiamo le pancierine come indumento sexy please. Siamo nel 2021 ed è ora. Ciao grazie", la didascalia che accompagnava l'immagine.

E tra i commenti vip a quella foto, c'era anche quello di Alberto Matano, che ha battuto le mani alla frase e all'immagine della conduttrice. Intanto negli ultimi giorni Andrea è stata a Venezia e ha presentato il premio Campiello, famoso concorso letterario. Ancora prima, qualche settimana fa, era tornata a Rimini, nella sua terra d'origine (è nata e cresciuta nella comunità di San Patrignano).

"Rimini sa come spezzarti il cuore e farti sentire in colpa d’averla lasciata - ha scritto Andrea nel post dedicato alla città romagnola -. Così bella da innamorarsi come al liceo, così buona da riempirti come alla cena di Natale, così Rimini da farti dire 'La pida se parsot la pis un po ma tot'. Vi amo burdeli", la conclusione in pieno dialetto romagnolo. Tra pochi giorni intanto Andrea Delogu sarà protagonista con Stefano Massini nella seconda stagione di Ricomincio da Raitre.

