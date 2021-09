Andrea Bocelli, la perdita definitiva della vista con una pallonata: il figlio Matteo e il legame con Bella Hadid

09 settembre 2021 a

Andrea Bocelli è uno dei tenori più famosi al mondo. Classe 1958 (nato a Lajatico il 22 settembre, sotto il segno della Vergine), nel corso della sua carriera ha duettato con alcune delle celebrità più amate dal pubblico e grazie alla sua voce ha incantato milioni di fan. La madre ha avuto una gravidanza complicata, per questo Bocelli è ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito.

All’età di 12 anni ha perso completamente la vista per colpa di una pallonata sugli occhi. Secondo una recente stima fatta da Celebrity Net Worth, il patrimonio di Bocelli sarebbe di circa 40 milioni di dollari. Matteo Bocelli è il figlio di Andrea Bocelli.

Nato nel 1997 è il secondogenito del cantante nato dal primo matrimonio del tenore con Enrica Cenzatti (la coppia ha divorziato nel 2002). Ha due fratelli: Amos Bocelli, che ha 23 anni ed è un ingegnere e la piccola Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti. Matteo sembra essere attualmente single, ma è stato tempo fa ffotografato al mare in compagnia di una bellissima ragazza, Miss Italia 2019 Carolina Stramare: il ragazzo tuttavia avrebbe confidato che si tratta solo di amicizia. In passato tra le sue frequentazioni ci sono quelle di alcune star internazionali come Katy Perry e Bella Hadid, con la quale si pensava avesse avuto una relazione qualche tempo fa. "La conosco da quando siamo bambini. Perché lei è la figlia dell’ex moglie di David Foster che è il produttore di mio padre”, ha spiegato in una vecchia intervista a Che tempo che fa, da Fazio.

Tornando al padre Andrea, il tenore si è sempre definito un libertino e ha avuto sempre una predilezione per le belle donne: “Mi sono sempre piaciute - ha rivelato in una vecchia intervista a Il Giornale - le donne di forte femminilità. Ma neppure i miei traguardi affettivi mi guarivano dall’inquietudine. Il libertinaggio diventa una droga. Tutte le sere hai bisogno di riuscire nel tuo obiettivo. La sera che non ci riesci, stai male", le sue parole pronunciate alcuni anni fa. Bocelli è ospite ai Seat Music Awards, in onda giovedì 9 settembre su Rai1.

