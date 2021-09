Marracash, in passato risse e spaccio di droga: poi testimonial per i Pokemon e l'amore con Elodie

09 settembre 2021 a

Marracash, all'anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, è uno dei cantanti più famosi in Italia. Nato il 22 maggio 1979 (Gemelli), a Nicosia, a Cipro, in seguito si è trasferito con la famiglia a Milano crescendo nel quartiere Barona. Qualche tempo fa è stato protagonista in una intervista singola a Le Iene e ha parlato delle sue origini in un quartiere di case popolari, ammettendo che da ragazzo ha partecipato alle risse e gli è anche capitato anche di prenderle.

Il suo nome d’arte deriva da soprannome che gli veniva dato per i suoi tratti meridionali e per via dei furtarelli che commetteva: “Mi chiamavano marocchino per riconoscermi dagli altri Fabio e per i miei lineamenti del sud - ha rivelato -. Quando ero piccolo poi avevo la mentalità di rubare qualsiasi cosa”. Per quanto riguarda la vita privata, attualmente è fidanzato con la cantante Elodie, anche se secondo alcune voci la coppia starebbe attraversando un periodo di crisi. In passato ha avuto tantissime donne e in un’occasione gli è capitato di ricevere e di dare uno schiaffo: “Una cosa brutta, ma in un contesto di parità…”, ha dichiarato tempo fa. Ha ammesso anche di avere spacciato da giovane e di fare tuttora uso di marijuana.

Non ha nascosto nemmeno di avere problemi mentali, nei confronti dei quali ci sono ancora tanta ignoranza e tanta paura: “Ho capito di essere bipolare perché alterno lunghi momenti di depressione a momenti in cui sono troppo attivo e non riesco a dormire. Ma ho imparato a conviverci”, aveva affermato tempo fa da Daria Bignardi. Nel 2019, Margarita, la hit cantata insieme a Elodie, si rivelò galeotta per loro. Grazie al singolo infatti è nata una storia d'amore. Tra le curiosità sul suo conto, Marracash, per alcuni anni, è stato testimonial del videogioco dei Pokemon. Un’offerta a cui non ha saputo resistere visto, che è stato lo stesso rapper a svelare di aver avuto “sessantamila ragioni per non dire no". Marracash sarà tra gli ospiti del Seat Music Awards, in onda su Rai1 giovedì 9 settembre.

