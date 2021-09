Alessandro Cattelan, la moglie Ludovica Sauer conosciuta allo stadio: da lei le figlie Nina e Olivia

09 settembre 2021 a

Alessandro Cattelan è uno dei conduttori più apprezzati del mondo dello spettacolo. Nato a Tortona in provincia di Alessandria, l’11 Maggio 1980 (sotto il segno del Toro), Cattelan ha esordito giovanissimo come dj ma ben presto è diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo. Dal 2011 al 2020 è stata una colonna portante di Sky e di X Factor, prima di approdare in Rai proprio nel 2021 con il programma Da Grande.

In una vecchia intervista a Grazia, ha dichiarato di non amare la vita mondana e di adorare il silenzio della propria casa: “Non sono un mondano, amo la mia casa, i miei interessi, i miei amici - ha spiegato tempo fa -. Al mio matrimonio c’erano 20 persone, al mio compleanno ce ne saranno meno di 10, se deciderò di festeggiare. Ho un cerchio chiuso di gente che amo e lo proteggo”. In un’intervista a Vanity Fair ha rivelato di aver rubato un cartello stradale, un senso unico che è rimasto appeso per anni alla sua parete. Lo ha poi tolto Ludovica, sua moglie, che lo barattò con un armadio: “Quando è arrivata mia moglie, ha preteso di frullarlo: ‘In cambio ti regalo un armadio, ne hai bisogno‘”. Tra le curiosità sul suo conto, è un grande tifoso dell'Inter.

Per quanto riguarda la vita privata, Alessandro Cattelan si è sposato con la modella Ludovica Sauer ma ha sempre tenuto la propria storia lontano dai riflettori. La coppia ha due figlie, Nina e Olivia, spesso protagoniste degli scatti sul profilo Instagram del padre. Alessandro e Ludovica sono convolati a nozze in gran segreto: c’erano solo i testimoni, i genitori e la loro piccola Nina, nata due anni prima. Singolare il modo in cui si sono conosciuti: "Durante una partita - ha raccontato Cattelan in una vecchia intervista -. Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato. Io non sono il vitellone che approccia le donne con un: ‘Ciao, come mai sei qui sola?’. Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare". Cattelan è tra gli ospiti dei Seat Music Awards, nella puntata di giovedì 9 settembre su Rai1.

