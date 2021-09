Vanessa Incontrada, dal rapporto complicato con il padre al legame con la figlia del suo compagno

09 settembre 2021 a

Vanessa Incontrada è una showgirl, conduttrice e attrice tra le più amate dal pubblico. Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona sotto il segno del Sagittario, Vanessa ha quindi conquistato il piccolo e il grande schermo.

Molto spesso ha rivelato alcuni retroscena legati alla sua vita privata. A cominciare dalle critiche dopo aver preso qualche chilo di troppo. "Per esempio quando sono rimasta incinta e mi hanno attaccato perché ero ingrassata. Questa storia per me è stata dolorosa - ha confidato in una vecchia intervista - poi ci ho giocato sopra perché mi piace sdrammatizzare le cose, ma sembrava avessi ucciso il papa. Ero soltanto ingrassata, e per una donna dopo il parto è un processo fisico normale". Per lei nessun tabù con il figlio Isal avuto dal marito Rossano Laurini. "Parlo di sesso anche con lui - ha spiegato -. A sette anni non me la sento di raccontargli della cicogna, cerco una via di mezzo, ovvio: gli dico che la mamma e il babbo si tengono stretti stretti. Con Isal faccio persino la doccia: è la vita, è naturale, voglio che cresca senza inutili pudori".

Sempre per quanto riguarda la vita privata, il rapporto con suo padre non è semplicissimo: l’uomo lasciò lei, sua sorella e la madre quando era piccola. "Con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto. Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio", ha raccontato qualche tempo fa da Giletti a L'Arena. Il suo attuale compagno ha una figlia, Diletta, avuta dalla precedente unione con Chiara Palmieri. La ragazza ha uno splendido legame con la stessa Vanessa. Tra le curiosità sul suo conto, nel 2016 la Incontrada è stata coinvolta in un grave incidente stradale, quando l’auto di un 40enne ha speronato diverse vetture sull’Aurelia, tra cui anche quella di Vanessa. In seguito, la Incontrada ha dichiarato di aver avuto una paura tremenda, e di considerarsi viva per miracolo. Vanessa è conduttrice dei Seat Music Awards, in onda su Rai1 giovedì 9 settembre insieme a Carlo Conti.

