La Favorita stasera in tv, giovedì 9 settembre 2021 su Rai 3: trama e cast del pluripremiato film da Oscar

09 settembre 2021

Yorgos Lanthimos è un regista geniale e pluripremiato, già noto per capolavori come Dogtooth, Il sacrificio del cervo sacro e Lobster: stasera in tv, giovedì 9 settembre 2021, alle 21.20 su Rai 3 verrà trasmesso "La Favorita", l'ultima pellicola del visionario cineasta greco, uscita nelle sale cinematografiche nel 2018. Un lungometraggio che ha guadagnato il plauso entusiastico ed unanime di pubblico e critica. Il film ha ricevuto infatti 10 candidature agli Oscar, 12 candidature ai Premi BAFTA e 5 candidature ai Golden Globe e l'attrice Olivia Colman è stata premiata con il premio Oscar, il Golden Globe e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Andiamo a vedere insieme la trama e il cast del film storico ambientato in Inghilterra.

Regno Unito, 18esimo secolo. La regina Anna è una creatura fragile dalla salute precaria e il temperamento capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si lascia pesantemente influenzare dalle persone a lei più vicine, anche in tema di politica internazionale. E il principale ascendente su di lei è esercitato da Lady Sarah, astuta nobildonna dal carattere di ferro con un'agenda politica ben precisa: portare avanti la guerra in corso contro la Francia per negoziare da un punto di forza - anche a costo di raddoppiare le tasse sui sudditi del Regno. Il più diretto rivale di Lady Sarah è l'ambizioso politico Robert Harley, che farebbe qualunque cosa pur di accaparrarsi i favori della regina. Ma non sarà lui a contendere a Lady Sarah il ruolo di Favorita: giunge infatti a corte Abigail Masham, lontana parente di Lady Sarah, molto più in basso nel sistema di caste inglese.

Le attrici principali del cast del film sono dive affermate del mondo cinematografico: Olivia Colman (Regina Anna di Gran Bretagna), Emma Stone (Abigail Masham), Rachel Weisz (Sarah Churchill). Ma ci sono anche Nicholas Hoult (Robert Harley) e Joe Alwyn (Samuel Masham)

