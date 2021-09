Stasera in tv, giovedì 9 settembre 2021, su Rete 4 c'è Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio: anticipazioni e ospiti

09 settembre 2021 a

a

a

Con l'inizio di settembre è ufficialmente ricominciata la stagione dei principali talk show della televisione Italiana: fra gli altri, Quarta Repubblica, 'Chi l'ha visto?', Di Martedì, Fuori dal coro. Stasera in tv, giovedì 9 settembre 2021, alle 21.25 è il giorno di Dritto e Rovescio, la trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio e trasmessa in prima serata sull'emittente Mediaset. Andiamo a vedere insieme gli ospiti e le anticipazioni del programma di attualità, che questa sera presenta un "menù" molto variegato, dal Green Pass alla questione vaccini, ma anche immigrazione e reddito di cittadinanza.

Video su questo argomento No Vax, blitz della Polizia in tutta Italia: estremisti progettavano azioni violente nei cortei anti Green Pass

Il programma di approfondimento e inchiesta vedrà come ospite del primo appuntamento della stagione la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per un commento sulla gestione della pandemia da parte del Governo, sulle possibili modifiche al reddito di cittadinanza e sui problemi relativi all’immigrazione. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al dibattito intorno alla vaccinazione obbligatoria e alla possibile estensione dell’uso del Green pass: mentre il certificato verde è già necessario per accedere a molti servizi e per viaggiare, si sta ora discutendo sulla sua ipotetica introduzione anche per i dipendenti pubblici e per i lavoratori del settore privato, tema che ha suscitato scontri all’interno della maggioranza e dei sindacati.

E ancora, un approfondimento sulle minacce e violenze che alcuni ambienti no-vax hanno scatenato contro medici e sanitari, con la testimonianza del Professor Matteo Bassetti e del virologo Fabrizio Pregliasco. Infine, un’analisi delle reazioni scaturite dall’annuncio del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta di un piano per abbandonare lo smartworking e far tornare progressivamente tutti i dipendenti statali a lavorare in presenza. Tra gli altri ospiti della puntata anche: i senatori Maurizio Gasparri (FI), Gianluigi Paragone (Italexit), i deputati Andrea Romano (Pd), Giovanni Donzelli (FdI) e Stefano Fassina (Liberi e Uguali).

Salvini sul decreto Green Pass: "Draghi lo sapeva, è il Pd ad essere ipocrita. Letta pensi a Siena, spariti miliardi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.