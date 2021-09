Stasera in tv, 8 settembre, Paradiso Amaro su Canale5 con George Clooney: la trama

08 settembre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 8 settembre 2021, va in onda il film Paradiso Amaro su Canale5. Una storia tratta da libro The Descendants di Kaui Hart Hemmings. Pellicola del 2011, diretta da Alexander Payne, l'attore protagonista è George Clooney che daà il volto a un avvocato talmente preso dalla sua carriera, da sottovalutare tutto quello che accade nella sua famiglia. Nel cast ci sono anche Shailene Woodley, Amara Miller, Matthew Lillard, Rob Huebel, Judy Greer, Beau Bridges e Robert Forster

La trama: Matt King, interpretato da George Clooney, è un marito e padre da sempre indifferente e distante dalla famiglia, perché molto concentrato sulla sua carriera di avvocato e dedito alla cura degli interessi economici alle Hawaii. Ma quando la moglie rimane vittima di un incidente in barca nel mare di Waikiki, entrando in coma irreversibile, Matt è costretto a riavvicinarsi alle due figlie e quindi a riconsiderare il suo passato e valutare un nuovo futuro. Allo stesso tempo, Matt, deve anche decidere se vendere o meno la terra di famiglia, una striscia di spiaggia tropicale di inestimabile valore, che la famiglia King ha ereditato dai reali hawaiani e dai missionari. Quando Matt scopre dei continui tradimenti della moglie con un altro uomo, decide di riprendere in mano la sua vita e intraprende un viaggio insieme alle figlie durante il quale farà incontri di ogni tipo che lo aiuteranno a riflettere su se stesso e sulla sua famiglia.

Il titolo del libro, "la discendenza" ha un duplice significato: da un lato rimanda chiaramente alle origini hawaiane del protagonista e all’influenza che queste avranno sulla sua decisione di vendere o meno la terra di famiglia e dall’altro riguarda il viaggio morale e più interiore del protagonista, che in questo preciso momento della sua vita sta vivendo una sorta di tracollo. Il conflitto che vive Matt non è solo legato al tradimento della moglie, ma anche alla volontà di rendere omaggio alla memoria dei suoi antenati e di non deludere i suoi discendenti.

