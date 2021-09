Stasera in tv, mercoledì 8 settembre 2021, su Rai 3 ritorna 'Chi l'ha visto?' con Federica Sciarelli: tutte le anticipazioni

08 settembre 2021 a

La squadra di Federica Sciarelli ritorna ad occuparsi di persone scomparse. Stasera in tv, mercoledì 8 settembre 2021, su Rai 3 ritorna 'Chi l'ha visto?'. Vediamo insieme tutte le anticipazioni dello storico programma che negli anni si è occupato, spesso anche in prima linea, dei più grandi misteri di cronaca nera italiana, come il caso di Denise Pipitone e il delitto di Sarah Scazzi.



La Sciarelli, al ritorno in conduzione, si occuperà questa sera di di tutte le scomparse più urgenti di quest'estate. Ma non è tutto. Nel corso della trasmissione si parlerà anche della misteriosa morte della madre 55enne Laura Ziliani. “Qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, vi prego”, era questo ò'appello in lacrime di due delle sue figlie prima di essere indagate dalla Procura per omicidio volontario. Dopo esattamente quattro mesi, ancora non c’è una risposta sulle cause della morte dell’ex vigilessa di Temù, scomparsa l’8 maggio scorso, il cui cadavere è stato ritrovato un mese fa tra la vegetazione a due passi dal fiume Oglio, in Alta Vallecamonica. Sul corpo, ormai saponificato, non sono stati riscontrati segni di violenza o fratture.

Inoltre verranno presentati tutti gli aggiornamenti e i nuovi documenti sul caso di Saman Abbas, la ragazza pakistana che non accettava un matrimonio imposto e per questo sarebbe stata uccisa dalla sua stessa famiglia: dove è nascosto allora il suo corpo? Dalle indagini sono emersi diversi dettagli inquietanti sulla sorte della sventurata. E proprio ieri a "Fuori dal Coro" sono stati pubblicati alcuni messaggi sconvolgenti: "Saman Abbas non è più in questo mondo. È morta ed è in Italia". Queste le parole del miglior amico della diciottenne pachistana scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzo, contattato via telefono da una giornalista della trasmissione, ha risposto in chat, e alla domanda della giornalista su chi avesse detto questo ha scritto: "Sua mamma". Sul movente dell'omicidio: "Perché non aveva voluto sposarsi qui in Pakistan". Oltre a questi due casi, nel corso della trasmissione sarà come sempre dato spazio agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

