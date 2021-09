Stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021 su Rai 1 c'è Italia-Lituania: turnover nella formazione di Mancini

08 settembre 2021 a

Dopo due partite in cui gli azzurri hanno convinto ma non sono riusciti ad andare oltre il pareggio, è giunto il momento di vincere ad ogni costo, pena serie complicazioni nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Stasera in tv mercoledì 8 settembre 2021 su Rai 1 e Raiplay alle 20.45 c'è Italia-Lituania: una partita decisiva al Mapei Stadium, sia per allungare lo storico record di imbattibilità già conquistato dai ragazzi di Mancini nello scorso match contro la Svizzera, sia per rischiarare un cielo che si sta facendo inspiegabilmente fosco per la corsa a Doha. Vincere per conservare il primato nel gruppo C, con la Svizzera che dista solo quattro punti e ha ben due partite in meno. Una urgenza azzurra da sistemare prima possibile, considerando che ci affacciamo alla Coppa del mondo da freschi vincitori dell'Europeo che si è straordinariamente celebrato in un anno dispari, causa covid.

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha sempre speso parole di elogio per i suoi, che effettivamente non hanno mai mancato di produrre volume di gioco e mostrare una buona condizione fisica e psicologica. Ma a questa Nazionale sta mancando il gol. Un problema che in parte si è riscontrato anche agli Europei di quest'estate. E bomber Ciro Immobile, estremamente prolifico in serie A con la maglia del suo club, la Lazio, non riesce ad essere altrettanto decisivo in camiseta azzurra. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni (Mancini orfano proprio di Immobile e anche di Lorenzo Insigne) di questo match cruciale nel cammino calcistico degli azzurri.

Un turnover importante per l'Italia, stando alle probabili, con Raspadori e Pessina che scalpitano per una maglia da titolare. Da ricordare che la Lituania è ultima nel girone a zero punti. Un match sulla carta senza complicazioni, ma il calcio è sempre imprevedibile e la pressione psicologica non aiuta.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. All. Mancini.

LITUANIA (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. All. Razanauskas.

