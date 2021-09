Stasera in tv, mercoledì 8 settembre 2021, su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Anticipazioni e ospiti

08 settembre 2021 a

Il palinsesto settimanale della televisione italiana è denso di talk show che approfondiscono i principali temi di attualità, sia interna che internazionale. E dopo l'inizio delle nuove stagioni di Fuori dal Coro e di Carta Bianca, stasera in tv, mercoledì 8 settembre 2021, su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi. Andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti della trasmissione Mediaset.

Al centro della puntata, ci saranno come sempre i temi del momento: il rafforzamento del Green pass, l’ipotesi di obbligo vaccinale - ormai apertamente sdoganata - allo studio e le resistenze di chi non vuole sentirne parlare. Argomenti particolarmente caldi, dopo che ieri si è creato un piccolo caso nella maggioranza di governo a seguito del voto della Lega su un emendamento di Fratelli d'Italia al decreto Green Pass (dopo che il Carroccio aveva a sua volta ritirato tutti gli emendamenti). Tanti gli ospiti in studio, come ogni mercoledì. Giuseppe Brindisi ne parlerà, tra gli altri, con la vicepresidente di Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, la deputata del Partito Democratico Alessia Morani e il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Seguirà un focus sulle possibili modifiche al reddito di cittadinanza, con le relative polemiche e divisioni all’interno della maggioranza che sostiene il governo Draghi. Spazio anche al caso Casal di Principe, dove il sindaco Renato Natale si è dimesso dalla sua carica, in polemica con la decisione della magistratura di abbattere una costruzione abusiva in cui vivevano due famiglie in condizioni indigenti con quattro minori. Tra gli ospiti della trasmissione anche Ignazio Corrao, Marco Furfaro, Vittorio Sgarbi, Franco Bechis, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo e Alessandro Cecchi Paone.

