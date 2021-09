Stasera in tv, martedì 7 settembre 2021, su La 5 c'è Tutta colpa di Freud, con Marco Giallini e Claudia Gerini: trama e cast della commedia diventata serie tv

07 settembre 2021 a

a

a

Una bellissima commedia italiana, divertente e originale, impreziosita da un cast stellare. Stiamo parlando di 'Tutta colpa di Freud', pellicola del 2014 diretta da Paolo Genovese trasmessa stasera in tv, martedì 7 settembre 2021, alle 21.10 su La 5 (canale 30). Fra gli attori più celebri che recitano nel film ci sono Marco Giallini e Claudia Gerini, ma non solo: sono in molte, infatti, le vecchie conoscenze del grande schermo ad esibirsi sul ritmo umoristico di una difficile psicanalisi. Innanzitutto andiamo a vedere insieme la trama di questo simpatico lungometraggio.

Marco Giallini, il grande successo e la moglie persa all'improvviso: "Ho deciso di diventare popolare per i miei figli"

Uno psicanalista cinquantenne, Francesco, è stato lasciato solo dalla moglie ad allevare tre figlie e continua a farlo con grande amore e attenzione nonostante l'ultima abbia già compiuto 18 anni e la prima abbia superato i 30. Le tre figlie sono particolarmente sfortunate in amore: Sara, omosessuale, viene regolarmente lasciata dalle fidanzate quando le cose si fanno serie; Marta, libraia, si innamora di scrittori che non la ricambiano; Emma, maturanda, ha avviato una storia con Alessandro, coetaneo di suo padre e per giunta sposato con Claudia. A complicare ulteriormente le cose, Claudia è l'amore segreto di Francesco, che la incontra ogni giorno ma non osa rivolgerle parola, inizialmente ignaro che sia proprio lei la moglie del fedifrago.

Marco Giallini, il grande successo e la moglie persa all'improvviso: "Ho deciso di diventare popolare per i miei figli"

Il cast è composto dunque, fra gli altri da Marco Giallini (Francesco Taramelli), Anna Foglietta (Sara Taramelli), Alessandro Gassmann (Alessandro), Vinicio Marchioni (Fabio), Claudia Gerini (Claudia) e Paolo Calabresi (Enrico). Da segnalare anche che nel febbraio 2021 è stata distribuita su Prime Video la omonima serie televisiva, diretta da Rolando Ravello e con protagonista Claudio Bisio. Il film ha ricevuto vari riconoscimenti fra cui, ai David di Donatello 2014, la Candidatura come Migliore attrice non protagonista a Claudia Gerini e la Candidatura David Giovani a Paolo Genovese. Sempre nello stesso anno, al Nastro d'argento, la Candidatura come Migliore commedia a Paolo Genovese, Candidatura come Migliore attrice non protagonista a Claudia Gerini e Candidatura per la Migliore canzone originale (Tutta colpa di Freud) a Daniele Silvestri.

Stasera su Rete 4 ricomincia Fuori dal coro con Mario Giordano: ecco il "menù"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.