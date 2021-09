Maneskin, Victoria De Angelis e l'amore: "Ho avuto un flirt con un collega famoso. Lato b? Conta 7"

07 settembre 2021 a

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin, la band vincitrice di Sanremo 2021 e dell'Eurovision, sempre in quest'ultimo anno. Insomma, una stagione che ha impresso la svolta alla carriera del gruppo. In questi mesi la stessa Victoria non ha mancato di svelare anche qualche retroscena sulla sua vita privata: "Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è - ha confidato tempo fa -. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. Quando conta invece un bel lato B? Da 1 a 10 direi 7. Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”.

Victoria, specie dopo il trionfo all'Eurovision, ha deciso di aprirsi per incoraggiare i giovanissimi che la seguono: “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore - le sue parole -. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Victoria da tempo si è ribellata alle etichette: “A sei anni già non le tolleravo le distinzioni tra maschile e femminile - ha spiegato -. Rifiutavo cose tipicamente definite da bambina e intorno mi prendevano in giro perché andavo sullo skate, giocavo a calcio, non indossavo gonne, mi stavo dando la chance di essere come desideravo”.

Infine una confidenza su un suo problema avuto in passato: "Avevo attacchi di panico. Ero una ragazza spensierata, a 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola. C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi - ha raccontato in una vecchia intervista -. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo". Nei giorni scorsi la De Angelis è stata fotografata a Roma in compagnia della sua presunta nuova fidanzata, una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo.

