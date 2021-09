Stasera in tv, martedì 7 settembre 2021, su Rai 3 ricomincia Carta Bianca: anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer

07 settembre 2021 a

Con l'arrivo di settembre ricomincia anche la stagione dei talk show televisivi. Non solo "Fuori dal coro" di Mario Giordano, su Rete 4. Infatti stasera in tv, martedì 7 settembre 2021, su Rai 3 è la volta di Carta Bianca, il programma di attualità condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. Andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti della nota presentatrice televisiva e altre notizie.

Innanzitutto bisogna dire che il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, si presenterà con logo, veste grafica e studio completamente rinnovati. Nella prima puntata si darà ampio spazio al dibattito su Green Pass e obbligo vaccinale con un’importante testimonianza in studio. Si parlerà inoltre della ripartenza economica e delle prossime elezioni amministrative. Non mancherà uno sguardo allo scenario internazionale con particolare attenzione alla situazione in Afghanistan.

Temi di stretta attualità, dunque, dalla certificazione verde - proprio oggi al centro di una accesa polemica in Aula a Montecitorio, dovuta al ritiro degli emendamenti della Lega sul decreto Green Pass, seguito da aperture a FdI sullo stesso tema - alla situazione geopolitica e relativa ai diritti fondamentali in Afghanistan. E' notizia di poche ore fa l'ennesimo atto di brutalità dei Talebani, che a Kabul hanno disperso una manifestazione pacifica sparando raffiche di mitra in aria. Sempre questo pomeriggio, il portavoce dei fondamentalisti islamici, Zabiullah Mujahid, ha dichiarato in mondovisione la creazione del nuovo governo e snocciolato i nomi fondamentali. Una scelta travagliata, poiché i Talebani sono ampiamente divisi al loro interno fra un'ala moderata - se si può utilizzare tale termine - e una più oltranzista.

