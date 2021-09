Amadeus, dai balli scatenati a Ibiza con Fiorello al figlio Josè con la seconda moglie Giovanna Civitillo

07 settembre 2021 a

Amadeus è uno dei conduttori più amati dal pubblico. Nel 2022 condurrà per la terza volta di fila il Festival di Sanremo. Ancora da stabilire se con lui ci sarà ancora l'amico di sempre, Rosario Fiorello. Tanti gli aneddoti che lo showman ha rivelato sul conduttore: "Eravamo al Q di Ibiza, uno dei posti più trasgressivi di tutte le epoche. - le parole di Fiorello pronunciate in una conferenza stampa durante l'ultimo festival -. Non esiste più una cosa del genere. Lui non voleva venire mai, queste cose non gli piacevano. Insomma una sera ci siamo andati ed è salito sul cubo. Io mi sono distratto un attimo, poi l’ho cercato sullo sguardo e mi sono accorto che non si era accorto, mentre ballava scatenato, cosa stesse succedendo".

Fiorello ha quindi proseguito: "Al suo fianco aveva due ballerini di 1.90, di colore, nudi, con un corredo importantissimo e lui era in mezzo a queste robe. Non si era reso conto di nulla - ha sottolineato -. Ad un certo punto ho iniziato a urlare dicendogli di scendere dal cubo, e in quel momento ha capito tutto. Questo è Amadeus". Poi la battuta rivolta alla compagna di Amadeus, Giovanna Civitillo: "E' giusto tu lo sappia, questo ragazzo ha un passato, noi da giovani rimorchiavamo, quando ancora si poteva usare questo termine senza essere crocefissi. Comunque, tutto quello che ha fatto in quel campo, Amadeus lo deve a me", ha affermato.

Per quanto riguarda la vita privata, Amadeus ha una figlia, Alice Sebastiani, nata dal suo primo matrimonio con Marisa Di Martino. Nel 2003 ha iniziato appunto una relazione con Giovanna Civitillo, ai tempi ballerina nel programma L'Eredità. Il 18 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e lo stesso anno i due sono convolati a nozze, con rito civile.

