Wanda Nara, jogging hot con seno mozzafiato. Poi la frecciata a CR7 sul sole di Parigi | Foto

07 settembre 2021 a

a

a

Ennesimo scatto esagerato per Wanda Nara. La showgirl, influencer e procuratrice argentina si è ritrovata nelle campagne di Parigi per fare jogging, senza mancare però di aggiornare i suoi 8 milioni di follower con una foto mozzafiato. Canottiera nera con scollatura da brivido in primo piano.

Un must per Wanda, che nella didascalia fa ulteriormente impazzire i fan: "E' qui che è uscito il sole", ha scritto. Se inizialmente può sembrare una frase innocente, ai più attenti non è sfuggita una frecciata a Cristiano Ronaldo (e forse anche a Georgina Rodriguez?), che dopo il suo ritorno a Manchester aveva pubblicato un post simile con su scritto: "Chi l'ha detto che a Manchester non c'è il sole". Insomma, la solita Wanda Nara provocatoria, nell'immagine e nelle frasi.

Wanda Nara bollente a bordo piscina, seno e lato b esagerati: poi trionfo sexy con la sorella Zaira | Foto

Nei giorni scorsi la moglie di Maurito Icardi, rimasto al Psg, si era fatta immortalare a bordo piscina "come un pesce", con un dècolletè da paura. Indosso un costume striminzito incapace di contenere le sue curve generose ed esplosive, con seno e lato b in primo piano, letteralmente incontenibili. In un secondo scatto invece Wanda è apparsa insieme alla sorella Zaira in un'immagine con sguardo ammiccante (anche da parte di Zaira) e un lato b esaltato dai jeans super attillati.

Wanda Nara hot, pubblicizza il suo rossetto ma il seno esce fuori dalla vestaglia: fan scatenati | Foto

Per quanto riguarda invece il marito Mauro Icardi, si è parlato molto di lui in questa sessione di mercato, soprattutto per una richiesta last minute da parte della Juventus. Non se ne è fatto nulla, con Icardi che resterà almeno fino a gennaio a Parigi. Per lui tuttavia si preannuncia poco spazio, vista pure la permanenza in Francia di Mbappé. Tornando a Wanda, per mantenersi in forma segue una dieta particolare: il suo segreto è quello di non bere mai alcolici e non fumare. La showgirl ha fatto sapere poi di usare molte vitamine e integratori sempre su consiglio del proprio medico. Beve inoltre più di due litri di tè verde al giorno. Insomma, piccoli accorgimenti per dei risultati mozzafiato, come ha dimostrato l'ultimo scatto.

Wanda Nara, sexy anche senza trucco in canottiera: ma stavolta i fan chiedono di Icardi. "Portalo alla Juve" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.