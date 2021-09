Stasera in tv, 6 settembre, su Rai1 il film Momenti di trascurabile felicità. Con Pif

06 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 6 settembre, su Rai1 va in onda il film Momenti di trascurabile felicità, pellicola italiana del 2019, regia di Daniele Luchetti con Pif protagonista. Nel cast anche Thony, Renato Carpentieri e Franz Cantalupo. Si tratta di una prima visione assoluta quella in onda oggi a partire dalle ore 21,25.

La trama. Paolo, ingegnere, vive a Palermo con la moglie e i suoi due figli. Conduce un'esistenza tranquilla e mediocre: ha occasionali avventure extraconiugali, guarda al bar le partite del Palermo insieme agli amici. Attraversa sempre un incrocio in motorino mentre il semaforo è rosso, un giorno, però, viene fatalmente investito da un'auto. Ritrovatosi nell'aldilà, Paolo comincerà, grazie a un angelo, a rivalutare la sua intera vita che lo metterà di fronte alle sue non poche mancanze. Gli viene però concesso di ritornare sulla Terra. Accompagnato da un angelo, Paolo ha a disposizione solo un'ora e trentadue minuti, durante i quali vorrà sistemare tutte le faccende importanti in sospeso, ma alla fine dovrà accontentarsi di trascorrere i suoi novantadue minuti in piccoli "momenti di trascurabile felicità". Di questo personaggio Pif ha detto, in un'intervista ad Amica. “Quando ho assistito alla prima proiezione, continuavo a ripetere: 'Ma che minchione è Paolo!'. Poi, mi sono sentito davvero davanti allo specchio”.

Ma chi è Pif? Pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, classe 1972, Pif è conduttore televisivo, autore tv, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e anche conduttore radiofonico. Dopo essere stato autore di Mediaset è inviato de Le Iene. Poi su Mtv dà vita al suo programma che lo porta al successo Il testimone. Da regista il suo esordio è con il film La mafia uccide solo d'estate (2013), da cui poi è nata anche una serie tv.

