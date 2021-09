Andrea Delogu, selfie hot in panciera: "Sdoganiamola come sexy". Anche Alberto Matano applaude | Foto

06 settembre 2021 a

Andrea Delogu in versione sexy su Instagram. La conduttrice e scrittrice infatti ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare in un selfie hot davanti allo specchio.

Ma il messaggio come sempre è alquanto originale, anche perché la Delogu indossa senza alcun problema una panciera: "Niente panico. Non voglio lanciare nessun messaggio. E' solo vanità. E poi sdoganiamo le pancierine come indumento sexy please. Siamo nel 2021 ed è ora. Ciao grazie", la didascalia che accompagna l'immagine. E tra i commenti vip alla foto, c'è anche quello di Alberto Matano, che applaude la frase e l'immagine della conduttrice. Intanto negli ultimi giorni Andrea è stata a Venezia e ha presentato il premio Campiello, famoso concorso letterario.

Ancora prima, qualche settimana fa, era tornata a Rimini, nella sua terra d'origine (è nata e cresciuta nella comunità di San Patrignano). "Rimini sa come spezzarti il cuore e farti sentire in colpa d’averla lasciata - ha scritto Andrea nel post dedicato alla città romagnola -. Così bella da innamorarsi come al liceo, così buona da riempirti come alla cena di Natale, così Rimini da farti dire 'La pida se parsot la pis un po ma tot'. Vi amo burdeli", la conclusione in pieno dialetto romagnolo. Tra le foto ce n'era anche una in cui lei era distesa per terra a godersi la pace che magari ha ritrovato durante questo fine settimana. Curioso il siparietto tuttavia con l'amica Ema Stokholma, preoccupata per il cagnolino della Delogu, Spilla, assente nelle foto. La risposta di Andrea è stata ironica e irriverente: "A farti la cac** a casa".

Il rapporto tra le due è comunque bellissimo ed entrambe lo hanno manifestato a più riprese anche su Instagram. L'estate soprattutto è stata ricca di feste e scatti in cui la Delogu e la Stokholma sono apparse insieme. "Il tuo successo mi rende più sexy", la frase di Andrea dedicata in un recente post all'amica Ema. E in effetti, stando alle ultime pubblicazioni, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

