Little Tony, dalla moglie Giuliana Brugnoli la figlia Cristiana e un terribile destino comune: ecco quale

Little Tony è stato uno dei cantanti più amati dal pubblico, autore e interprete di alcuni brani che hanno segnato intere generazioni e famosi ancora oggi come Cuore Matto, Riderà e 24000 baci, quest'ultima cantata insieme ad Adriano Celentano. Little Tony, all'anagrafe Antonio Ciacci, è nato a Tivoli sotto il segno zodiacale dell'Acquario, il 9 febbraio 1941, ed è morto a Roma il 27 maggio 2013. Cantante ma anche attore, è cittadino di San Marino, figlio di genitori originari di Chiesanuova. Per quanto riguarda la vita privata, sua moglie è stata Giuliana Brugnoli.

Little Tony, la corte serrata a Giuliana Brugnoli: il primo incontro sulla spiaggia di Ostia

I due si sono sposati nel 1972 e poi il destino li ha separati per sempre. La donna purtroppo è deceduta nel 1993 dopo aver lottato contro un brutto male, ovvero un tumore alle ossa. Per Little Tony fatale un tumore ai polmoni. Il loro è stato infatti un destino comune così come ha raccontato in diverse occasioni la figlia Cristiana. Anche la loro storia d’amore non è stata piuttosto semplice, ma tanti sono stati gli alti e bassi nel corso della loro relazione. Giuliana pare lamentasse il fatto che Little Tony fosse spesso assente ovviamente per motivi di lavoro.

Cristiana Ciacci, rivelazione da Mara Venier: "Ho cinque figli, ma ne avrei voluti anche di più"

Giuliana faceva l’hostess e dopo due anni di matrimonio appunto ha messo al mondo la figlia Cristiana. “Mia moglie, che adesso non c’è più, mi voleva lasciare perché non stavo un momento a casa fra Sanremo, Cantagiro, Venezia e il cinema. Dal ’66 al ’70 ho fatto 15 film”, ha raccontato Little Tony in una vecchia intervista. Successivamente, il cantante ha avuto una storia con Luciana Manfra. Little Tony è protagonista della puntata di Techetechetè, in onda su Rai1 dalle 20,35 nella serata di giovedì 26 agosto. Puntata presentata sulla pagina twitter della trasmissione con il titolo Il big Little Tony.

Little Tony, la storia con Luciana Manfra: coetanea di sua figlia Cristiana

