Morto Jean Paul Belmondo. L'attore francese aveva 88 anni

Morto l'attore francese Jean Paul Belmondo, una delle star del cinema. Aveva 88 anni. Ad annunciarlo i suoi più stretti collaboratori.

Nato a Neuilly sur Seine, alle porte di Parigi, il padre era italiano, uno scultore di buona fama, Paolo Raimondo. Dopo un esordio a teatro, Belmondo si fa apprezzare come jeune premier in Peccatori in Blue Jeans di Marc Allegret (1958). Comincia da lì il suo percorso parallelo con Alain Delon. Originario di Neuilly sur Seine - alle porte di Parigi - aveva recitato anche in Italia in pellicole dirette, tra gli altri, da Alberto Lattuada, Vittorio De Sica ("La ciociara") e Renato Castellani accanto a Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Sophia Loren e Stefania Sandrelli. Ma è sul mercato francese e, in particolare, nel cinema poliziesco (il polar) che combatte la grande battaglia per la popolarità con Delon. Belmondo recita con Claude Sautet in Asfalto che scotta (1960), Quello che spara per primo di Jean Becker (1961), Quando torna l'inverno di Henri Verneuil (1962), fino a Lo spione del maestro Jean Pierre Melville, lo stesso che porterà a vette assolute Delon in 'Frank Costello'. Nel 1970 con Borsalino la grande coppia, Delon-Belmondo si unisce ed un successo planetario. Non vorrà mai controfigure, interpreta eroi acrobatici e romantici, incarna lo spirito nazionalista, si butta nei grandi classici e nel cinema d'autore. Nel 1989 riceve il Premio César per il migliore attore per il film Una vita non basta di Claude Lelouch, mentre nel 2011 viene insignito della Palma d'oro alla carriera durante il Festival di Cannes e nel 2013 del Leone d'oro alla carriera a Venezia.

Sposato due volte, con la ballerina Elodie che gli ha dato tre figli e l'ultima compagna Natty, si è legato a lungo con Laura Antonelli e in precedenza con Ursula Andress. Nel 2001 era stato colpito da ischermia cerebrale e si era allontanato dal grande schermo e dal teatro per una decina di anni.

