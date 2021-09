Stasera in tv, 6 settembre, su Rete4 torna Quarta Repubblica: gli ospiti di Nicola Porro

06 settembre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 6 settembre, su Rete4 torna l'appuntamento con Quarta Repubblica, il talk show di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro e giunto alla quarta edizione. I temi di questa prima puntata riguardano lo scontro in atto sulla questione green pass, l'immigrazione dopo la fuga dei profughi afghani, il ritorno del Salone del Mobile a Milano e il caso dei 24 mila euro in contanti trovati in una cuccia nella tenuta degli esponenti del Pd Esterino Montino e Monica Cirinnà. Spazio anche a un reportage dalla Grecia dove è stato costruito un muro anti-migranti lungo il confine con la Turchia; seguirà la prima puntata di un’inchiesta sulla condizione delle donne musulmane in Italia. Tra i servizi proposti, anche l’iniziativa di misurare con un drone la temperatura dei bagnanti sulle spiagge romane di Ostia e un’intervista con il professore Tomaso Montanari, le cui dichiarazioni sulle foibe hanno di recente suscitato aspre polemiche. Gli ospiti principali di questa puntata di ripartenza sono Massimo Cacciari, Laura Boldrini, Massimo Fini e Toni Capuozzo.

Tra gli altri ospiti della puntata: l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, la regista Anselma Dell’Olio, suor Anna Monia Alfieri, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Veronica Gentili e Valentina Furlanetto.

Ma chi è Nicola Porro? Romano, classe 1969, giornalista professionista dal 1997, ha collaborato con Il Foglio, Il Corriere Economia e Il Mondo. In tv ha lavorato per La7 , Rai e ora si trova in Mediaset (ha condotto Matrix e adesso Quarta Repubblica). E' anche vicedirettore de Il Giornale. Vita privata: è sposato con Allegra Galimberti - che lavora nel campo della moda - e insieme hanno due figli (Violetta e Ferdinando).

