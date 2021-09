Milly Carlucci, con Angelo Donati i figli Patrick e Angelica: "Volevo il terzo, ma lui non ha voluto"

06 settembre 2021 a

Milly Carlucci è una delle conduttrici più importanti nel mondo dello spettacolo e tra le più amate dal pubblico. All’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata a Sulmona, in provincia de L'Aquila, il 1 ottobre 1954 (sotto il segno della Bilancia), da Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano e Maria Caracciolo.

Milly Carlucci, il vero nome e la vita privata dell'anima del Cantante Mascherato. Il pattinaggio e l'esordio con Arbore

Ha due sorelle minori, anch’esse famose, Anna, autrice e regista, e Gabriella, volto noto della tv, poi approdato in politica. Per quanto riguarda Milly, dal 2005 è al timone del programma di successo Ballando con le Stelle. "Il mio ballo preferito, anche nell'intimità? Il tango - aveva rivelato in una vecchia intervista a Donna Moderna -. E' l'espressione verticale di un desiderio orizzontale. Ma io dico che questo vale per tutti i balli".

Tra le curiosità sul suo conto, nel 1972 ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager e ha iniziato a manifestare velleità artistiche, ma, costretta dai genitori, si è dovuta iscrivere alla Facoltà di Architettura, che però ha ben presto abbandonato. Ha così mosso i primi passi nelle emittenti televisive locali per poi approdare in una grande trasmissione tv che le ha quindi spalancato le porte del successo.

Per quanto riguarda la vita privata, la Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati, da cui ha avuto i suoi due figli: Patrick e Angelica. Milly in una intervista del passato ha parlato del rimpianto di non aver fatto un terzo figlio: "Mio marito diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio - ha sottolineato -. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato". Poi il segreto del suo matrimonio: "Di giorno siamo pieni d’impegni ma la sera Angelo e io ci ritroviamo, ci raccontiamo la giornata, ci rilassiamo, andiamo al cinema, parliamo dei nostri figli, facciamo progetti - ha confidato tempo fa a Oggi -. La cosa importante però è tenersi sempre in forma, per se stessi e per l’altro". Lunedì 6 settembre è protagonista della puntata di Techetechetè, in onda dalle 20,35 su Rai1.

