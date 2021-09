Ursula Corbero, fan impazziti per la sexy interprete di Tokyo: uno si è tatuato il volto sulla gamba

05 settembre 2021 a

La Casa di Carta è tornata con la quinta stagione ed è nuovamente esplosa la mania per Ursula Corbero, sensualissima protagonista nei panni di Tokyo della fortunata serie spagnola in onda su Netflix. "I nostri sono dei personaggi che all'inizio della serie non avevano nessun potere: si arrabattavano, tiravano a campare. Credo che alla gente piaccia vedere che c'è qualcosa del popolo in loro, vedere come chi non ha niente riesca ad avere una voce" ha spiegato Ursula sul successo de La Casa di Carta in una intervista al Corriere della Sera. Successo che ha avuto anche lei come attrice. I suoi profili social sono esplosi (quasi 22 milioni i followers su Instagram.

Trentadue anni, Ursula interpreta Tokyo da cinque e con il suo personaggio sente di avere più di una cosa in comune: "on ammazzo la gente per strada, però c'è una certa connessione tra me e lei. Sono abbastanza impulsiva, piuttosto viscerale. E mi considero coraggiosa. Ma non quanto Tokyo, ecco". I fan sono pazzamente innamorati della sexy spagnola e qualcuno è arrivato a fare follie: "La cosa più strana mi è capitata a Milano, durante la promozione di non ricordo quale stagione. All'improvviso vedo un uomo con i pantaloni corti: aveva sulla coscia un tatuaggio enorme con il volto di Tokyo... insomma, la mia faccia sulla sua gamba. È stato il momento più surreale mai vissuto. 'Ma tu sei matto! Perché te lo sei fatto?' e lui mi risposto: 'Mi piace tantissimo. Sono venuto solo per mostrartelo'... " ha svelato l'attrice.

Ursula è fidanzata con il collega argentino Chino Darin, conosciuto nel 2016 in L’Ambasciata, dove Úrsula interpretava la figlia dell’ambasciatore. La loro relazione procede a gonfie vele. Lui sui social scrive, in occasione del suo compleanno: “Grazie per aver reso la mia vita un’avventura”. Femminista convinta, fan di Beyonce, Ursula si mantiene in forma praticando tanto sport ma senza strafare. Gli esercizi preferiti sono quelli per gambe e glutei.

