Stasera in tv, 4 settembre, su Rai1 va in onda il film musical Ballo ballo in onore di Raffaella Carrà

04 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, oggi sabato 4 settembre 2021, va in onda un omaggio a Raffaella Carrà su Rai1 (ore 21,25). Si tratta di una prima visione assoluta perché la commedia musicale italo spagnola Ballo ballo, firmata da Nacho Álvarez, non si è mai vista in Italia. Una vera chicca per tutti gli appassionati della celebre showgirl icona della televisione italiana e non sola. Il film stato distribuito in Spagna il 2 ottobre 2020 dalla Universal Pictures International Spain, rimanendo nelle sale tre settimane e incassando più di 483.000 euro contro la previsione di 2,9 milioni; le cause del basso incasso sono imputabili alla pandemia da Covid. Il film contiene l'ultima apparizione di Raffaella Carrà, deceduta un anno dopo le riprese, il 5 luglio 2021.

Raffaella Carrà, le ceneri da Padre Pio. Poi saranno conservate all'Argentario



Maria è una ragazza spagnola che, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull'altare a Roma, decide di tornare nella sua terra natìa. All’aeroporto di Madrid, quasi per caso, inizia a lavorare come hostess di terra. Per riconsegnare una valigia a un passeggero, si ritrova all’interno di uno studio televisivo dove la ragazza riesce a coronare il suo sogno entrando nel corpo di ballo di un noto programma televisivo. Maria poi rincontra Pablo e se ne innamora perdutamente, ma lui è il figlio del censore della rete televisiva, Celedonio, un uomo anziano, franchista e contrario a qualsiasi cambiamento. Maria non è molto d'accordo con la censura e teme che Pablo segua le idee paterne. Con lei scopriremo che anche il sogno più difficile da realizzare può divenire realtà.

Raffaella Carrà, tra i suoi flirt anche Little Tony e un talento della Juventus

Tutto sarà accompagnato dalle canzoni di Raffaella Carrà. Nel cast Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Natalia Millán, Pedro Casablanc. Tra le canzoni nel film ci sono, tra le altre, Tuca Tuca, Tanti auguri, A far l'amore comincia tu, Rumore, Fiesta e A far l'amore comincia tu remixata dalla cantante Ana Guerra.

Gianfranco D'Angelo morto, dal lavoro come impiegato della Sip alle due figlie Daniela e Simona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.