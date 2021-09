Linea Blu, oggi sabato 4 settembre le telecamere di Rai1 a Milazzo

04 settembre 2021 a

Oggi sabato 4 settembre torna l’appuntamento con Linea Blu (ore 14), storico format di Rai1 che racconta le meraviglie del Mediterraneo dal 1994. In questa puntata Donatella Bianchi andrà alla scoperta di Milazzo e della sua area marina protetta. Istituita a marzo del 2019, lungo la costa orientale con un’estensione di 754 ettari, l’AMP mira a tutelare e valorizzare uno dei siti siciliani più affascinanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. Un viaggio tra la geologia del luogo, le leggende, le storie ed i protagonisti della costa milazzese.

Attraverso lo sguardo di Roberto Rinaldi si scopriranno i fondali, caratterizzati da gorgonie di mille colori e dal raro corallo nero. Per le strade del promontorio di Milazzo, Donatella Bianchi, a bordo di una spiaggina trasformata da un’azienda messinese in 100% elettrica, intervisterà il cantante e musicista siciliano Roy Paci, che ha deciso di tornare a vivere nella sua amata regione. Il mare torna protagonista con il racconto del MuMa, il Museo del Mare di Milazzo fortemente voluto da Carmelo Isgrò per sottolineare la necessità di ricreare un rapporto armonico tra l’ambiente marino e l’uomo. Fabio Gallo andrà, infine, alla scoperta del borgo di Cefalù.

"Ringrazio Donatella Bianchi e l’intero staff della trasmissione per averci dato questa grande opportunità di raccontare e far conoscere al grande pubblico le bellezze del nostro mare – afferma il presidente Giovanni Mangano – Linea Blu ormai da oltre 20 anni, racconta la bellezza del mare italiano, la sua importanza non solo per la ricchezza di biodiversità che custodisce ma in quanto culla delle grandi civiltà del passato. Un obiettivo quello della trasmissione che è in linea con i nostri obiettivi di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali, ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza".

