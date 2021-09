Linea Verde Tour, oggi 4 settembre le telecamere di Rai1 alla scoperta dell'Umbria

04 settembre 2021 a

Appuntamento in Umbria nella puntata di oggi, sabato 4 settembre 2021, di Linea Verde Tour (ore 12 su Rai1). Le telecamere della storica trasmissione della rete ammiraglia della tv pubblica andranno scoprire il Cuore Verde d'Italia con un percorso - guidati da Giulia Capocchi, Federico Quaranta e Peppone Calabrese - che si intreccerà tra storia, natura, bellezza e spiritualità.

Si parte da Assisi sulle tracce di San Francesco per poi proseguire a Gubbio. Quindi si entrerà poi a Citerna, uno dei borghi più belli d’Italia. Come moderni pellegrini, i telespettatori rivivranno i miracoli del Santo attraverso i luoghi che testimoniano il suo passaggio. A Città di Castello si scoprirà invece un piccolo paradiso di frutti antichi, una preziosa eredità da coltivare, e ancora le dolci colline umbre con i vigneti di Valfabbrica, un esempio di agricoltura biologica che sfida il cambiamento climatico. Si conoscerà l’antica tradizione della ceramica di Deruta conosciuta in tutto il mondo. Si arriverà, infine a Perugia - città etrusca - per conoscere l’arte della tessitura umbra, una lunga storia oggi diventata una vera icona del “Made in Italy”. Un itinerario tra panorami incredibili, luoghi sacri e tradizioni, compiuto con mezzi moderni, ecologici e sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

A seguire, dalle ore 12.30, sempre su Rai1, c'è Linea Verde Radici. La meta di questo altro format è la Lombardia con Federico Quaranta andrà alla scoperta della bellezza meno pettinata e più sconvolgente della regione, capace di regalare scorci e paesaggi inaspettati. La prima parte del viaggio è interamente dedicata alle Alpi e alla vetta dell’Adamello (3.554 metri sul livello del mare) in compagnia dell’esploratore Lino Zani, si andrà alla scoperta non solo di una cima che conserva mille aneddoti di Papa Giovanni Paolo II. Nella seconda parte del viaggio, si andrà prima sul lago Iseo e poi lungo il fiume Adda con la visita all’utopico villaggio operaio di Crespi d’Adda.

