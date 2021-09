Stasera in tv, venerdì 3 settembre 2021 su Rai 1 c'è Al posto tuo, con Luca Argentero e Stefano fresi: trama e cast

03 settembre 2021 a

Stasera in tv, venerdì 3 settembre 2021, su Rai 1 alle 21.30 c'è "Al posto tuo", con Luca Argentero e Stefano Fresi. Andiamo a vedere insieme la trama e il cast di questa commedia del 2016 incentrata sulle tematiche del lavoro. Luca Molteni e Rocco Fontana sono due direttori creativi di un'azienda che produce sanitari, dove il primo è un architetto single per scelta, affascinante e donnaiolo che vive in una casa di città completamente domotizzata, mentre l'altro è un semplice geometra che vive in una casa di campagna, sposato con Claudia e con tre figli. Quando scoprono che le aziende per cui lavorano sono prossime alla fusione, la sadica direttrice tedesca propone loro, per conquistare l'unico posto di Responsabile nella nuova società, uno "scambio di vite": per una settimana dovranno scambiarsi di casa e adottare le stesse abitudini quotidiane dell'altro.

Il film è stato il penultimo lungometraggio diretto da Max Croci, scomparso nel 2018 a causa di un cancro. L'ultima pellicola diretta dal regista è stata "La verità, vi spiego, sull'amore", del 2017, con Ambra Angiolini nel ruolo di protagonista. A fare da "prime donne" nella commedia che sarà mandata questa sera in onda sul canale ammiraglio della tv di Stato, invece, ci sono due vecchie conoscenze del cinema italiano: Luca Argentero e Stefano Fresi. Il primo, raggiunta la notorietà dopo la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, ha una lunga carriera attoriale alle spalle. Non da ultimo, è in sala in questi giorni "Come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto" dove interpreta il parroco don Davide. Stefano Fresi, talentuosissimo attore romano classe '74, è ai più noto per le interpretazioni nella trilogia comica "Smetto quando voglio" di Sidney Sibilia.

Nel cast di "Al posto tuo" ci sono anche Ambra Angiolini (Claudia), Serena Rossi (Anna), Grazia Schiavo (Ines), Fioretta Mari (Erminia), Livio Beshir (Artois).

